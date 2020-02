Das Ziel vor Augen – Mit C-Klasse Auto in 3:30 Minuten vom Boxenstopp zum Leuchtturm fahren – 50 LEGO-Steine

Für die Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Das Ziel vor Augen müsst ihr in 3 Minuten und 30 Sekunden vom Boxenstopp zum Leuchtturm fahren und dabei einen beliebigen Wagen der Klasse C fahren. Ich habe dafür den 1980 Abarth Fiat 131 genutzt, mit Tuning auf C 600.

Den Boxenstopp findet ihr im Norden der Karte, beim Falcon Speedway, auf Höhe des LEGO-Goliath. Wie die Boxengasse aussieht, seht ihr auf dem Beitragsbild, die Location auf der Karte unten. Bevor ihr einfahrt, solltet ihr zunächst die Weltkarte öffnen und den Leuchtturm als Ziel markieren. Den findet ihr im Süden der Karte. Der Timer startet erst, wenn ihr das Ende der Boxengasse erreicht.

Verwendet ihr die Bremslinie, könnt ihr sie weitestgehend ignorieren. Mit C-Klasse seid ihr nicht annähernd schnell genug unterwegs, um in den Kurven tatsächlich wie angegeben abbremsen zu müssen.

Haltet euch zunächst an die Route und fahrt links von der Statue aus dem Speedway heraus. Nutzt weiter die Route, bis ihr die zweite Beschleunigungsrampe (rechts von euch) erreicht, mit der ihr in die Wüste springt. Nun könnt ihr einfach querfeldein fahren und euch am Ziel orientieren. Versucht kurz vor der Stadt wieder auf die Straße zu kommen und fahrt durch die Stadt – oder zieht rechts davon vorbei. Hinter der Stadt könnt ihr erneut querfeldein abkürzen, fahrt südlich am Stunt-Park vorbei. Den Rest könnt ihr ebenfalls querfeldein fahren und euch am Strand orientieren. Den Strand solltet ihr nur streifen, da ihr sonst am Strand unten landet. Der Leuchtturm ist auf einem Berg, oberhalb vom Strand.

Eine Alternative ist nach der Würste links an Stadt und Park vorbei. Anschließend durch den Waldabschnitt schlängeln, auf das Ziel zuhalten und dann vorm Blitzer wieder auf die Straße auffahren und dieser bis zum Leuchtturm folgen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4