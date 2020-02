Der entscheidende Traktor – Ramme einen geparkten Traktor – 20 LEGO-Steine

Ihr sollt für die Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Der entscheidende Traktor einen geparkten Traktor rammen. Einen solchen findet ihr zum Beispiel beim Bauernhof. Bei der Einfahrt zum Falcon Speedway stehen ebenfalls einige Traktoren umher. Habt ihr einen solchen stehenden Traktor ausfindig gemacht, müsst ihr ihn nur noch mit eurem Fahrzeug rammen. Die Location vom Traktor beim Bauernhof seht ihr in der Bildergalerie unten. Der Speedway ist der nördliche Zipfel der Karte. Wenn ihr aus der Wüste kommend in den Falcon Speedway einfahrt, stehen dort Traktoren am Straßenrand, die ihr nicht verfehlen könnt.

Auf den Straßen von LEGO Valley begegnen euch auch gelegentlich fahrende Traktoren. Die zählen für die Aufgabe nicht.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4