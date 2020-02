Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Lackaustausch

Lackaustausch – 1o Lackschaden-Fähigkeiten in 2 Minuten – 30 LEGO-Steine

Für Lackschaden müsst ihr Fahrzeuge streifen. Ist die Berührung zu stark, zählt dies als Kollision und es gibt keine Fähigkeit. Zwei Minuten sind relativ wenig, aber genug, um nicht hetzen zu müssen. Falls ihr euch schwer damit tut, hilft ein Fahrzeug mit Extraleben (Auto-Meisterung). Dadurch könnt ihr euch innerhalb einer Fähigkeitskombo einen Unfall leisten, weshalb eine Kollision vom Spiel als Lackschaden gewertet wird.

Der Verkehr ist im Einzelspielermodus etwas dichter. Ihr braucht zudem einen Spot, mit halbwegs dichtem Verkehr. Die Stadt und der Speedway sind ungeeignet. Beim Speedway ist zu wenig los und in der Stadt ist es schwer, genug Tempo zu halten. Lackschaden gibt es nicht, wenn ihr zu langsam fahrt. Etwa 100 km/h sind Pflicht. Nutzt die relativ geraden Straßen der Karte, haltet euch aber unbedingt von Blitzerzonen und Co. fern, da dort Fahrzeuge zum Geist werden! Liegt dergleichen auf eurer Strecke, umfahrt einfach den Start von Blitzer- oder Drift-Zone und dann direkt wieder auf die Straße. Ihr könnt zurückspulen, falls nötig. Die Zeit läuft dabei nicht weiter.

Als Ausgangspunkt hilft es, einen Blick auf die Karte zu werfen und einen Spot mit vielen Drivatar-Symbolen (nur Horizon Einzelspielermodus!) in einem Bereich zu wählen. Da dazu noch normaler Verkehr kommt, habt ihr die zehn an so einem Ort schon fast zusammen. Lasst euch zudem nicht vom ablaufenden Timer zu riskanten Manövern verleiten.

