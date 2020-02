Hokko Life Ankündigungstrailer

Entwickler Robert Tatnell arbeitet aktuell an seinem ersten Soloprojekt: Hokko Life. Ein Spiel über Kreativität und Freundschaft. In der Community Simulation verschlägt es euch in das Dorf Hokko. Dort steigt ihr aus dem Zug und beginnt ein neues Leben, in einem neuen Zuhause.

In Hokko Life sammelt ihr in einem Wald und einer verlassenen Mine Ressourcen, die ihr schließlich verarbeitet. Daraus stellt ihr in eurem Workshop neue Gegenstände wie Möbel her. Mit Pinseln könnt ihr eigene Tapeten, Bodenbeläge und Shirts für die Dorfbewohner gestalten.

Mit der Hilfe von Bauherren erweitert ihr die Stadt und erschafft neue Gebäude. Diese bereitet ihr für neue Dorfbewohner vor, indem ihr sie gestaltet und einrichtet. Neue Bewohner bedeuten neue Freundschaften.

In Hokko Life könnt ihr außerdem mittels Farmarbeit Gemüse und andere Pflanzen anbauen, um die Erzeugnisse schließlich zu verkaufen. Angelplätze laden zu Angelausflügen ein. Außerdem könnt ihr euch auf die Jagd nach Insekten begeben.

Hokko Life erscheint im Laufe des Jahres bei Steam als Early Access Spiel. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht. Unten könnt ihr euch den Ankündigungstrailer ansehen.

Entwickler Robert Tatnell hat mehr als 10 Jahre Erfahrung gesammelt und für verschiedene Studios wie Sony und Lionhead gearbeitet. Er durfte an einigen bekannten Marken wie Fable, Wolfenstein, Killzone und Gauntlet mitwirken. Hokko Life ist sein erstes Soloprojekt.

Das Projekt erregt aktuell viel Aufmerksamkeit, da es an die beliebte Animal Crossing Videospielreihe von Nintendo erinnert. Von dieser erscheint kommenden Monat ein neuer Ableger exklusiv für die Nintendo Switch. Wenn ihr den Entwickler unterstützen möchtet, könnt ihr dies via Patreon. Bei Steam könnt ihr das Spiel auf eure Wunschliste packen.

