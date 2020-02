Metro Exodus Sam’s Story Launch Trailer

Ab heute ist die Metro Exodus Sam’s Story Erweiterung für PC, PlayStation 4, Stadia und Xbox One erhältlich. Passend dazu haben die Entwickler einen Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.

In Metro Exodus Sam’s Story wird die Geschichte des US-Marine Sam erzählt. Der Spartan Ranger war seit der Zerstörung Moskaus unter Colonel Miller aktiv. Sam folgt den Spuren von Artjom und entdeckt dabei die Welt außerhalb der bedrückenden Tunnel der Metro. Beginnend in Aurora begibt sich Sam auf den Weg in die USA. Gelingt es ihm, seinen Vater lebend wiederzufinden? Eure Reise führt euch unter anderem durch den verwüsteten Hafen von Wladiwostok, zerfallene Wohnbezirke und zerstörte Industrieanlagen. Ob sie am Ende von Erfolg gekrönt ist, könnt ihr ab sofort im neuen DLC herausfinden.

Der DLC ist für 17,99 Euro erhältlich. Metro Exodus Sam’s Story ist außerdem Teil des Expansion Pass. Dieser ist für 24,99 Euro erhältlich. Der Pass umfasst die zwei Story-Erweiterungen Sam’s Story und The Two Colonels.

Quelle: Koch Media Pressemitteilung

Bildquelle: Koch Media