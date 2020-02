Pokémon Schwert und Schild: Leaks kamen von Reviewer

Wochen bevor die Spiele Pokémon Schwert und Schild veröffentlicht wurden, kursierten unzählige Leaks im Internet. Diese beinhalteten grobe Spoiler, was seinerzeit für Unruhe sorgte. Zahlreiche Publikationen griffen die Leaks auf und berichteten darüber. Daher verbreiteten sie sich rasend durch das Internet.

Nintendo ist den Leaks nachgegangen und hat dafür eine Quelle ausfindig gemacht. Das Unternehmen stellte der Website FNintendo vor Release die Spiele Pokémon Schwert und Schild zur Verfügung. Der frühe Zugang diente einem Review. Für dieses galt jedoch ein Embargo und es gab Richtlinien. Diese wurden von dem verantwortlichen Autor allerdings missachtet, indem Bildmaterial und Informationen im Vorfeld im Internet veröffentlicht wurden. Nintendo hat als Konsequenz die Zusammenarbeit mit der Publikation eingestellt, wie nun bekannt wurde.

Der frühere Zugang für Reviews ist in der Branche nicht ungewöhnlich. Publisher und Entwickler ermöglichen Publikationen damit vor oder zum Release Reviews veröffentlichen zu können. Für Leaks werden immer wieder damit verknüpfte Vereinbarungen getroffen. Solche verbreiten sich durch das Internet rasend schnell und können zum Problem werden. Auf Social Media verbreiten Nutzer teilweise entsprechendes Bildmaterial ohne Warnung und Verwendung von Hashtags. Dadurch stolpern viele Menschen darüber, obwohl sie es gar nicht möchten. Im schlimmsten Fall wird Spielern so der Spaß an einem noch nicht veröffentlichten Spiel geraubt, da sie Dinge nicht mehr selbst entdecken können.

FNintendo hat sich in einem Statement bei den Lesern entschuldigt und Fehler eingeräumt. Die Beziehung zum Autor wurde eingestellt. Was bleibt ist ein Scherbenhaufen. FNintendo blickt auf eine 11-jährige Partnerschaft mit Nintendo zurück, die nun in die Brüche ging.

Quelle: FNintendo

Bidlquelle: Nintendo, The Pokémon Company