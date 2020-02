Borderlands 3 Herzschmerztag Event startet in Kürze

In Kürze ist Valentinstag, weshalb in Borderlands 3 der Herzschmerztag gefeiert wird. Das neue saisonale Event startet am 13. Februar. Eine konkrete Uhrzeit gibt es nicht, es soll jedoch spätestens Mitternacht losgehen. Ende ist am 20. Februar um 17:59 Uhr MEZ.

Was erwartet euch beim Borderlands 3 Herzschmerztag Event? Saurianer Maurice widmet seine Aufmerksamkeit menschlichen Balzritualen. Erledigt ihr Maurices Herausforderungen, erhaltet ihr Belohnungen. Dafür müsst ihr die Herzen abschießen, die um die Gegner schweben. Herzen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Jede Art lässt sich anders brechen. So gibt es zum Beispiel Herzen, die ihr mit einer Explosion brecht.

Je mehr Herzen ihr brecht, desto mehr Belohnungen wird euch Maurice schicken. Auf die folgenden Belohnungen dürft ihr euch freuen:

10 – ECHO-Skin „ECHOkardiogramm“

25 – Waffen-Schmuckstück „Kosmische Romanze“

50 – Legendäre Maliwan-SMG „Terminal Polyaimorous“

75 – Kammer-Jäger-Skin „Herzensbrecher“

100 – Legendäre Sniper Rifle „Wedding Invitation“

Ihr habt keinen Bock auf das Event? Dank eines neuen Features könnt ihr es einfach im Hauptmenü deaktivieren. Spielt ihr im Multiplayer, hat nur der Host diese Möglichkeit. Außerdem erhöht sich mit Start des Events auch die Level-Obergrenze. Weitere Details findet ihr hier.

Quelle: Offizielle Borderlands 3 Website

Bildquelle: Gearbox