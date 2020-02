Pokémon HOME ist verfügbar

Seit heute steht euch der Cloud-Dienst Pokémon Home zur Verfügung. Der Dienst kann auf Konsolen der Nintendo Switch-Familie und Mobilgeräten verwendet werden. Ihr könnt den Service unter anderem nutzen, um Pokémon zu übertragen und zu tauschen. Die Software unterstützt die Spiele Pokémon Schwert und Schild, Pokémon GO, Pokémon Let’s GO, Pikachu! und Evoli! sowie Pokémon Bank. Sofern ihr mehrere Pokémon Spiele habt und auf Mobilgerät und der Nintendo Switch denselben Nintendo-Account verwendet, könnt ihr auf die gleichen Boxen zugreifen.

Pokémon HOME ist in der Standard-Version kostenlos. Diese ermöglicht es euch 30 Pokémon zu lagern, 3 in die Wunderbox zu legen und ein Pokémon gleichzeitig in die GTS abzulegen. Für Geld könnt ihr ein Premium-Abo abschließen. 30 Tage kosten 2,99 Euro. Für 4,99 Euro erhaltet ihr 90 Tage Premium und für 15,99 Euro 365 Tage. Mit Premium könnt ihr den Pokémon Bank Transfer verwenden, 6.000 Pokémon lagern, 10 in der Wunderbox ablegen, 3 gleichzeitig im GTS und einen Gruppentausch erstellen. Außerdem steht euch die Richter-Funktion zur Verfügung.

Auf der offiziellen Website erfahrt ihr mehr über Pokémon HOME.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo