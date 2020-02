Auch in dieser Woche gibt es einen neuen Weekly #Forzathon. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 07 – Das Auto von morgen habe ich die vier Kapitel unter die Lupe genommen.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Unstillbares Verlangen

Es gilt wieder freie Fahrzeugwahl, innerhalb einer Wagengruppe. Dieses mal ist dies „Moderne Supersportwagen“. In der Automesse geht es preislich bei 105.000 Credits los. Dafür erhaltet ihr den 2012 Nissan GT-R Black Edition. Der ist eine solide Wahl, solltet ihr wenig Credits zur Verfügung haben. DLC-Besitzer können auf Fahrzeuge wie den 2010 James Bond Edition Jaguar C-X75 oder den 2010 Saleen S5S Raptor zurückgreifen. Spielt ihr regelmäßig Spiellisten-Inhalte, findet ihr vermutlich etwas im Fuhrpark. Zum Beispiel den 2008 Lamborghini Reventón Forza Edition. Ich habe mich aufgrund persönlicher Präferenzen für den eingangs erwähnten Nissan GT-R Black Edition entschieden.

Euer Wagen muss einige Rennen gewinnen können und sollte daher bei Bedarf ein passendes Tuning haben. Dies muss nicht eine Leistungsklasse ausreizen – die KI passt sich mit ihrer Leistungsklasse eurem Fahrzeug an. Ein Tuning ist einfach nützlich, um die Leistung des Wagens zu optimieren. Nicht jedes Auto ist von Haus aus dafür geschaffen, spielend zu siegen.

Kapitel 2 – Auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen

Habt ihr eure Wahl getroffen, geht es direkt an die erwähnten Rennen. Gefragt sind 3 Siege bei Straßenszene. Daher gilt wieder, keine Kurzstrecken und nur, was das Spiel zur Verfügung stellt. Straßenszene erlaubt keine eigenen Rennen. Sucht ihr ein relativ kurzes und leicht zu gewinnendes Rennen, solltet ihr „Edinburgh, New Town“ ausprobieren. Es ist kurz, beginnt in der Stadt und führt auch durch diese. Die KI tut sich an einigen Stellen im Rennen schwer. Dies macht einen Sieg vergleichsweise leicht.

Bereitet euch die Straßenszene Schwierigkeiten, könnt ihr trotzdem ein paar Dinge tun, um es euch leichter zu machen. Verzichtet auf eine zu hohe Leistungsklasse, um etwas Tempo raus zu nehmen. Die KI passt sich euch an, ihr könnt daher zum Beispiel S1 fahren, was gemütlicher als S2 ist. Außerdem könnt ihr den Schwierigkeitsgrad beliebig nach unten schrauben und jede Fahrhilfe verwenden, die euch beliebt. Der Schwierigkeitsgrad spielt nur bei saisonalen Rennen eine Rolle.

Kapitel 3 – Auf der Überholspur

Weiter geht es mit 15 Sternen in Blitzerzonen. Ihr habt freie Wahl bei den Zonen und es genügt sogar, wenn ihr 15-mal einen Stern holen würdet. Eine Zone, bei der ihr ohne besonderes Tuning und Auto locker 3 Sterne holen könnt, ist „Forest Green“. Ihr findet sie östlich von Derwent Water und sie ist aktuell Saison PR-Stunt. Ihr könnt für die Aufgabe immer wieder eine Zone fahren. Die Autogruppe eignet sich allerdings auch gut, um einige Zonen auf 3 Sterne zu bringen, solltet ihr die noch nicht überall haben. So schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe und es ist abwechslungsreicher.

Kapitel 4 – Teurer Geschmack

Kapitel 4 ist falsch übersetzt. Die Rede ist zwar von 3 Sternen, aber die sind in diesem Fall Blödsinn. Die Aufgabe müsste korrekt lauten „Rase den Highway hinunter und verdiene 20 hervorragende Geschwindigkeits-Fähigkeiten.“ Der Highway ist dafür tatsächlich wie geschaffen. Rast mit hohem Tempo über die Autobahn und sammelt hervorragende Geschwindigkeitsfähigkeiten. Im Idealfall weicht ihr dem Verkehr aus und haltet das Tempo – etwa 300 km/h sind nötig. Ihr bekommt dann alle paar Sekunden die Fähigkeit. Ultimative Geschwindigkeit zählt auch.

Tägliche Herausforderungen

#Forzathon Shop

Zum Valentinstag gibt es für 24 Stunden einen besonderen Sale und ein kostenloses Fahrzeug.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4