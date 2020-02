Luigi’s Mansion 3 Gewinnspiel – Be my valentine

Zum heutigen Valentinstag starte ich in freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo ein neues Gewinnspiel. Im Fokus steht dieses Mal das Miteinander. Die Nintendo Switch bietet zahlreiche Spiele mit Couch-Koop Möglichkeit. Dank der JoyCon könnt ihr diesen in vielen Spielen ohne zusätzliche Eingabegeräte, wie Controller, nutzen.

Auch in Luigi’s Mansion 3 dürft ihr euch Verstärkung an die Seite holen. In dem Spiel bricht Luigi mit seinen Freunden zu einem Traumurlaub auf. Ihr Ziel? Ein Luxushotel. Bei Nacht entpuppt sich dieses als Albtraum. Gespenster treiben ihr Unwesen und versetzen Luigi einen gehörigen Schrecken. Die Freunde von Luigi sind verschwunden und dieser beginnt eine mutige Rettungsaktion. Doch dabei ist Luigi nicht allein. An seiner Seite ist Fluigi – ein glibberiger Doppelgänger. Eine Erfindung von Professor I. Gidd. Per Knopfdruck steht euch Fluigi zur Seite. Dank seiner speziellen Fähigkeiten kann er Orte und Objekte erreichen, die für Luigi unerreichbar sind. Er kann sich zum Beispiel durch Gitterstäbe bewegen oder gefährliche Eisenspitzen passieren. Gemeinsam mit einem Freund könnt ihr euch dem Abenteuer im Hui-Hotel stellen und auf Geisterjagd gehen, indem ihr einen JoyCon an einen Freund weitergebt.

Ihr würdet auch gern auf Geisterjagd gehen? Zusammen mit Nintendo verlose ich im Rahmen dieses Gewinnspiels drei Mal je ein Exemplar von Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch.

So nehmt ihr am Luigi’s Mansion 3 Gewinnspiel teil

Um in den Lostopf zu hüpfen, genügt es, die folgende Frage zu beantworten:

„Mit wem würdest Du Dich ins Spukschloss von Luigi’s Mansion 3 wagen?“

Folgende Möglichkeiten habt ihr, mir eure Antwort zu schicken:

⇒ hinterlasst einen Kommentar unter diesem Beitrag

⇒ schickt eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com mit dem Betreff „Liebe für Luigi“

⇒ zwitschert mir eure Antwort bei Twitter mit dem Hashtag „#tggLuigi“

Es genügt, wenn ihr euch für eine Möglichkeit entscheidet. Mehrfachteilnahme erhöht nicht die Gewinnchance.

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2020, 23:59 Uhr. Unter allen Teilnehmern verlose ich drei Mal je ein Exemplar von Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Möchtet ihr gern mehr über das Spiel erfahren, könnt ihr hier mein Review lesen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Luigi´s Mansion 3