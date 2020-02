Pokémon Schwert und Schild Silhouette zeigt neues Mysteriöses Pokémon

In der neuen Ausgabe der CoroCoro ist die Silhouette eines neuen Mysteriösen Pokémon zu sehen. Das Taschenmonster soll künftig in Pokémon Schwert und Schild Einzug halten. Außerdem wird es eine Rolle im kommenden Film Pokémon Coco spielen.

Am 27. Februar 2020 ist Pokémon Day. An diesem Tag wird The Pokémon Company das neue Mysteriöse Pokémon für Pokémon Schwert und Schild vollständig enthüllen. Bisher wissen wir nicht viel über die Kreatur. Optisch könnte es einem Affen ähneln. Zumindest legt die Silhouette diese Vermutung nah. Auffällig sind die langen Arme der Kreatur. In einem Teaser zum Film Coco ist eine menschliche Gestalt zu sehen, die einen merkwürdigen Armschmuck trägt. Eine Gemeinsamkeit, die das neue Pokémon zu teilen scheint. Fans spekulieren daher, ob Pokémon und Mensch dieselbe Gestalt sein könnten.

Just posted to https://t.co/BBXqTvB8hd: Mythical Pokemon’s Full Silhouette Revealed in ‚CoroCoro!‘ ➡️ Full details here: https://t.co/nvRnwE5Fe4 pic.twitter.com/OPVnNtnCWY — PokeBeach.com (Water Pokémon Master) 💧 (@pokebeach_wpm) February 13, 2020

Quelle: Pokémon Beach

Bildquelle: Nintendo