Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7: Zwei Fahrzeuge als Geschenk

In den beiden Rennspielen Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 gibt es zwei Fahrzeuge kostenlos. Den 1953 Chevrolet Corvette und den 2014 BAC Mono. Die Autos sind ein Geschenk zum Valentinstag. Beide haben ein besonderes Design und können über das Nachrichtensystem in den Spielen abgeholt werden. Ihr findet die Nachrichten mit den Autos im Reiter Geschenke und könnt sie von dort herunterladen.

Während ihr euch beim Valentine’s Sale in Forza Horizon 4 beeilen musstet, bleiben die Nachrichten erhalten. Ihr müsst die Fahrzeuge also nicht zeitnah abholen, um sie zu bekommen. Voraussetzungen müssen ebenfalls nicht erfüllt werden, um diese zu erhalten. Jeder Spieler von Forza Horizon 4 und Forza Motorsport 7 erhält die Geschenke.

Whether you're racing solo or driving with a co-pilot, we've got you covered with two sweet new liveries for #ValentinesDay.

Which are you racing this weekend? pic.twitter.com/r29aO3LD8V

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) February 14, 2020