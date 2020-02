Habt ihr den Fire Emblem: Three Houses Fahle Schatten DLC, dürft ihr einige neue Charaktere rekrutieren. Constance, Balthus, Hapi und Yuri können sich eurem Haus anschließen. Möglich ist dies allerdings nur, wenn ihr die neue Nebenhandlung spielt, die ihr via Hauptmenü „Eine neue Geschichte“ beginnen könnt.

Je weiter ihr in der Handlung fortschreitet, desto mehr Silberwölfe lassen sich im Hauptspiel rekrutieren. In der Nebenhandlung müsst ihr die Silberwölfe nicht rekrutieren. Dort sind die Charaktere fest vorgegeben.

So könnt ihr die Fire Emblem: Three Houses Fahle Schatten Silberwölfe rekrutieren

Constance: Kapitel 2 von Fahle Schatten beenden

Balthus: Kapitel 4 von Fahle Schatten beenden

Hapi: Kapitel 5 von Fahle Schatten beenden

Yuri: Kapitel 6 von Fahle Schatten beenden.

Ihr müsst also Kapitel 6 der Nebenhandlung beendet haben, um alle vier neuen Charaktere im Hauptspiel rekrutieren zu können. Dafür solltet ihr ein paar Stunden Spielzeit einplanen. Der DLC besteht zwar hauptsächlich aus Kämpfen, die sind allerdings fordernder als die Schlachten im Hauptspiel. Möglich ist die Rekrutierung der DLC-Charaktere nur während dem ersten Teil der Handlung – sprich vor dem Zeitsprung. Solltet ihr keinen Spielstand haben, mit dem ihr noch in Teil I seid, müsst ihr einen neuen anlegen oder euren aktuellen Spieldurchgang abschließen und ein New Game+ starten. Bevor ihr die Charaktere aus Fahle Schatten rekrutieren könnt, müsst ihr die Scheinschlacht der drei Häuser in Teil I abgeschlossen haben. Die Silberwölfe können zwar in Teil II nicht rekrutiert werden, doch auch sie verändern sich optisch nach dem Timeskip.

Um die Silberwölfe zu rekrutieren, müsst ihr das Kloster erkunden. Neben eurem Quartier steht ein NPC mit der Bezeichnung „Gerissener Händler“. Sprecht ihr ihn an, könnt ihr nach Abyssus gehen. Dort findet ihr die Silberwölfe und könnt sie rekrutieren. Habt ihr das nötige Kapitel der Nebenhandlung abgeschlossen, müsst ihr den gewünschten Charakter nur ansprechen und „Rekrutieren“ wählen. Weitere Voraussetzungen sind nicht zu erfüllen.

Constance, Balthus, Hapi und Yuri können mit Byleth einen S-Rang Support erreichen. Darüber hinaus dürft ihr euch auf neue Paralogue freuen. Die Silberwölfe können zudem – wie auch die anderen Mitglieder eures Hauses – an den Aktivitäten im Kloster teilnehmen. Ihr könnt sie zum Beispiel zum Tee einladen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Fire Emblem: Three Houses