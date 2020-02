Forza Horizon 4 LEGO-Baustein-Herausforderung – Stunt-Double

Stunt-Double – 2 Stuntman Fähigkeiten – 30 LEGO-Steine

Für diese Herausforderung sollt ihr zwei Mal die Fähigkeit Stuntman ausführen. Diese ist vor allem bei Gelegenheitsspielern relativ unbekannt. Stuntman erhaltet ihr durch die Kombination aus Sprung und Beinahetreffer. Nichts, was jedem Spieler als Kombi in den Sinn käme.

Die Aufgabe ist gut in der Wüste umsetzbar. Ein zeitliches Limit gibt es dafür nicht, weshalb ihr euch alle Zeit der Welt nehmen könnt. Als Ausgangspunkt sucht ihr euch einen Spot in der Nähe einer Straße. Außerdem braucht ihr Sprungmöglichkeiten in Form von Dünen und ein passendes Auto. Die Fähigkeit ist leichter umzusetzen, wenn ihr die flacheren Dünen nutzt, da die Sprünge so kontrollierbarer sind, was das Abschätzen für den folgenden Beinahetreffer einfacher macht. In dem Fall solltet ihr aber auch ein geeignetes Fahrzeug nehmen. Wagen, die für Gelände ausgelegt sind, federn kleinere Erhebungen gegebenenfalls ab, was Sprünge erschwert bis unmöglich macht. Genug Power muss euer Auto ebenfalls haben, damit euch nicht im Sprung die Puste ausgeht.

Der Verkehr ist dichter, wenn ihr den Horizon Einzelspieler-Modus verwendet. Der hat in diesem Fall einen weiteren Vorteil: Drivatare. Die erkennt ihr auf der Minikarte anhand ihres Symbols. So ist es auch kein Problem, wenn euch die Dünen die Sicht zur Straße versperren. Die Minikarte ermöglicht trotzdem die nötige Orientierung.

Wichtig ist, nicht in das Fahrzeug zu krachen, da die Kollision eure Kette reißen lässt. Da der Counter einen Augenblick benötigt, bis er Stuntman anzeigt, kann dies zum Problem werden. Habt ihr Schwierigkeiten mit der Fähigkeit, könnt ihr via Auto-Meisterung „Extraleben“ freischalten. In dem Fall ist mit diesem Auto innerhalb einer Fähigkeitskette eine Kollision erlaubt.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4