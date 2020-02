Xbox Game Pass: Weitere Neuzugänge für PC und Xbox angekündigt

In den Xbox Game Pass werden schon bald neue Spiele aufgenommen. Microsoft hat heute angekündigt, worauf ihr euch demnächst freuen dürft. Zuwachs gibt es sowohl für PC als auch Xbox One. Für die Xbox One erwarten euch im Pass folgende Neuzugänge:

Ninja Gaiden II, 20. Februar

Kingdom Hearts III, Xbox One X Enhanced, 25. Februar

Two Point Hospital, Xbox One X Enhanced, 25. Februar

Wasteland Remastered, Xbox Play Anywhere, 25. Februar

Yakuza 0, 26. Februar

Jackbox Party Pack 3, 27. Februar

Dafür verlassen schon bald einige Spiele den Pass:

Fallout 3

Just Cause 4

Rise oft he Tomb Raider

Snake Pass

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Batman: Return to Arkham – Arkham City

Batman: Return to Arkham – Arkham Asylum

Wann genau die Spiele aus dem Xbox Game Pass verschwinden, hat Microsoft wie gewohnt nicht verraten. Möchtet ihr sie auch künftig spielen, könnt ihr sie mit 20 Prozent Rabatt kaufen.

PC-Spieler dürfen sich ebenfalls auf Zugänge für den Xbox Game Pass freuen. Folgende Games sind bestätigt:

Indivisible

Reigns: Game of Thrones

Two Point Hospital

Wasteland Remastered

Yakuza 0

Snake Pass wird in Kürze aus dem Sortiment verschwinden.

Sowohl für PC als auch Xbox One ist ab 13. März die State of Decay 2: Juggernaut Edition verfügbar.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Square Enix