Animal Crossing: New Horizons Direct angekündigt

Nintendo hat eine Animal Crossing: New Horizons Direct für den 20. Februar 2020 angekündigt. Diese soll um 15:00 Uhr beginnen und rund 25 Minuten lang sein. In der Direct möchte Nintendo weitere Details zum neuesten Ableger der beliebten Reihe preisgeben. Die Direct könnt ihr zum Beispiel über den offiziellen Nintendo Deutschland YouTube-Kanal verfolgen.

Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020 exklusiv für die Nintendo Switch. Ende Januar kündigte Nintendo eine Nintendo Switch im Animal Crossing Design an, die ab Release des Spiels in limitierter Stückzahl angeboten wird. Passendes Zubehör in Form von Schutzhüllen ist ebenfalls bestätigt.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo