Auch in dieser Woche erwartet euch ein neuer Weekly #Forzathon, bei dem auch der nagelneue LEGO Bugatti Chiron zum Einsatz kommen darf. Details zum Weekly gibt es im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 08 – Stollen und Zündkerzen.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Die Macht der Fantasie

Seit dem letzten Update können sich Spieler im LEGO Speed Champions DLC den 2019 LEGO Speed Champions Bugatti Chiron erspielen. Dieser wird mit dem neuen Weekly direkt gewürdigt. Habt ihr ihn nicht, dürft ihr stattdessen den 2018 Bugatti Chiron verwenden. Den normalen Bugatti erhaltet ihr für 2.400.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus könnt ihr mit Glück etwas günstiger wegkommen – der Preis der meisten Angebote liegt dort allerdings über dem Messepreis.

Habt ihr den DLC aber den Bugatti noch nicht freigeschaltet, erfahrt ihr hier wie es geht.

Kapitel 2 – Nach Zahlen

Habt ihr euren Bugatti, heißt es Gas geben. Ihr sollt 420 km/h erreichen. Beide Varianten vom Chiron erreichen die auf der Autobahn, wenn sie ein Tuning mit Fokus auf Highspeed haben. Der Verkehr ist online weniger dicht, was die Fahrt über die Autobahn einfacher gestaltet.

Kapitel 3 – Vierfachturbo

Weiter geht es mit drei Sternen bei der Blitzerzone „Strathbridge“. Dafür sind 217,3 km/h nötig. Ich habe im Vorfeld ein wenig mit den beiden Fahrzeugen experimentiert. Mit beiden ist es möglich, wobei ich die normale Variante als einfacher empfand. In jedem Fall ist ein gutes Tuning Pflicht. Ich empfehle im Süden innerhalb der Blitzerzone Vorgebirge zu starten. Baut möglichst viel Tempo bis zum Start der Blitzerzone auf, da ihr in den Kurven etwas Tempo verlieren werdet. Die sind auch der Knackpunkt. Ihr dürft hier nicht zu großzügig bremsen, da ihr sonst zu viel Tempo auf der Strecke liegenlasst. Die Mauern der Brücke sind nicht zerstöbar – was ihr wenn nötig ausnutzen könnt. Ihr könnt die Kurven leicht schneiden, was die Sache ebenfalls etwas vereinfacht – jedoch nicht nötig ist. Der Verkehr ist rund um die Blitzerzone teilweise enorm dicht, wenn ihr im Einzelspielermodus spielt. Ich persönlich empfand den Verkehr teilweise als extrem störend, weil nicht selten gleich 3 oder 4 Autos direkt vor der Einfahrt in die Zone fahren.

Ihr könnt in Forza Horizon 4 die Rückspulfunktion innerhalb von PR-Stunts verwenden.

Kapitel 4 – Für Louis

Zum Abschluss sind vier Siege in Rennen der Straßen-Rennserie gefragt. Hier könnt ihr abkürzen und eine Kurstrecke verwenden: „783 380 553“.

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Tägliche Herausforderungen

Feuer und Flamme: 2 sauberes Rennen-Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; mehrere Abschnitte sauber fahren, bis die Aufgabe erledigt ist

2 sauberes Rennen-Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; mehrere Abschnitte sauber fahren, bis die Aufgabe erledigt ist Niedriger Luftwiderstand: Hervorragende Windschatten-Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; dicht hinter einem anderen Fahrzeug im Windschatten fahren, bis die Fähigkeit aufploppt

Hervorragende Windschatten-Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; dicht hinter einem anderen Fahrzeug im Windschatten fahren, bis die Fähigkeit aufploppt Lupenrein: 2 sauberer Start Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; beim Start in einem Rennen Zusammenstöße mit der KI und andere Unfälle meiden; nach erhaltener Fähigkeit das Rennen für die zweite Fähigkeit einfach neustarten

2 sauberer Start Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; beim Start in einem Rennen Zusammenstöße mit der KI und andere Unfälle meiden; nach erhaltener Fähigkeit das Rennen für die zweite Fähigkeit einfach neustarten Jetzt hab ich das Sagen: 3 großartige Überholen Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; Fahrzeuge überholen und ihnen dabei sehr nah kommen

3 großartige Überholen Fähigkeiten; nur in Rennen möglich; Fahrzeuge überholen und ihnen dabei sehr nah kommen Seht euch das an: Ultimative Fähigkeitskette ausführen; beliebige Fähigkeiten in einer Kette kombinieren; um den Zähler nach oben zu treiben; zum Beispiel viele Sprünge und Zerstörungsfähigkeiten in den Dünen verbinden

Ultimative Fähigkeitskette ausführen; beliebige Fähigkeiten in einer Kette kombinieren; um den Zähler nach oben zu treiben; zum Beispiel viele Sprünge und Zerstörungsfähigkeiten in den Dünen verbinden Förster: 2 Holzfäller Fähigkeiten; totes Holz zerstören, welches in Form von Ästen oder Baumstämmen manchmal in Wäldern zu finden ist

2 Holzfäller Fähigkeiten; totes Holz zerstören, welches in Form von Ästen oder Baumstämmen manchmal in Wäldern zu finden ist Angeber: 3 großartige Fähigkeitsketten; Fähigkeiten in einer Kombo miteinander verbinden; auch bessere Fähigkeitsketten wie ultimativ zählen und sparen Zeit

#Forzathon Shop

