Cyberpunk 2077: Entwickler sprechen über Xbox Series X Upgrade

Bisher ist Cyberpunk 2077 nur für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Seit der Release in den Herbst verschoben wurde, häufen sich Spekulationen über eine mögliche NextGen-Version. Bisher hieß es von Seiten der Entwickler, man konzentriere sich auf die Plattformen, für die das Spiel angekündigt ist.

Daher sorgte CD Projekt RED heute mit einem Statement für eine Überraschung. Microsoft hat heute eine Reihe technischer Spezifikationen für die Xbox Series X vorgestellt. Darunter auch Smart Delivery. Dank der Funktion ist es möglich ein Spiel für die Xbox One zu kaufen und auch auf der Xbox Series X zu spielen. First-Party-Spiele sollen grundsätzlich via Smart Delivery angeboten werden. Das Feature steht allerdings auch allen anderen Entwicklern und Publishern zur Verfügung.

Auf dem offiziellen Cyberpunk 2077 Twitterkanal heißt es dazu: „Spieler sollten niemals gezwungen werden das gleiche Spiel zweimal zu kaufen oder für Upgrades zu zahlen. Besitzer von Cyberpunk 2077 für die Xbox One werden das Xbox Seris X Upgrade kostenlos erhalten, wenn es verfügbar ist.“

Dieser Tweet sorgte für reichlich Wirbel, da bisher keine NextGen-Version angekündigt wurde. Der Tweet lässt viel Spielraum für Spekulationen. Planen die Entwickler eine NextGen-Version oder nur ein Upgrade, welches via Patch zur Verfügung gestellt wird? Gilt dies auch für Käufer der Disc-Version? Was ist mit der PlayStation 5? Sämtliche Xbox One-Spiele sollen auch auf der Xbox Series X spielbar sein. Folglich lässt sich künftig also auch Cyberpunk 2077 auf der Konsole spielen, selbst wenn keine NextGen-Version erscheinen sollte.

