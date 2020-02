Games with Gold März 2020 mit Batman und Sonic

Microsoft hat die Games with Gold März 2020 Spiele bekannt gegeben. Freuen dürft ihr euch unter anderen auf den Dunklen Ritter und Energiebündel Sonic. Der erste Schwung der kommenden Games with Gold Spiele steht ab 01. März 2020 zur Verfügung. Folgende Games erwarten euch:

Xbox One

Batman: The Enemy Within – The Complete Season , 01. bis 31. März 2020

, 01. bis 31. März 2020 Shantae: Half-Genie Hero, 16. März bis 15. April 2020

Xbox 360

Castlevania: Lords of Shadow 2 , 01. bis 15. März 2020

, 01. bis 15. März 2020 Sonic Generations, 16. bis 31. März 2020

Die Xbox 360-Spiele könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielen. Die Spiele müsst ihr jedoch direkt über eure Konsole abholen. Dies ist leider seit Monaten über den Browser am PC nicht mehr möglich. Xbox One Spiele können nach wie vor auch über den Browser am PC abgeholt werden.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Warner Bros.