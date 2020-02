Dead or Alive 6: Tamaki angekündigt

Die Kämpferriege von Dead or Alive 6 erhält auch künftig Zuwachs. Die Entwickler haben nun Tamaki als neuen spielbaren Charakter angekündigt. Tamaki ist ein weiblicher Charakter aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Ein kostenloses Spiel, welches zunächst nur in Japan als Browserspiel verfügbar war und inzwischen auch bei Steam erhältlich ist. In Europa ist es nur über Umwege verfügbar, da Koei Tecmo die Spiele der Dead or Alive Xtreme Reihe nicht mehr im Westen veröffentlicht.

Koei Tecmo hat passend zur Ankündigung von Tamaki für Dead or Alive 6 einen Teaser veröffentlicht. Den kurzen Clip könnt ihr euch unten ansehen. Am Ende des Videos sagt Tamaki „We’ll meet very soon ♥“. Wann genau bald ist, steht noch in den Sternen. Es gibt bisher kein Veröffentlichungsdatum. Tamaki ist Teil von Season Pass 4.

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo