Für den aktuellen Weekly #Forzaton dürft ihr den Warthog aus Halo aus der virtuellen Garage holen. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 09 – Wer lässt die Sau raus? habe ich mir die neuen Kapitel angesehen.

Kapitel 1 – Das Schwein im Sack

Für den Weekly #Forzathon benötigt ihr den 2554 AMG Transport Dynamics M12 Warthog CST – kurz Warthog. Das Fahrzeug stammt aus der Halo Franchise. Fehlt es in eurer Sammlung, könnt ihr es zum Beispiel für 850.000 Credits bei der Automesse kaufen. Im Auktionshaus erhaltet ihr ihn mit Glück etwas günstiger. Die Chancen dafür sind allerdings nicht übermäßig groß, da die meisten Angebote schon mit dem Startgebot über dem Messepreis liegen. Ihr müsst also auf Glück bei den Geboten hoffen, was zeitraubend sein kann und nicht zwingend von Erfolg gekrönt sein muss.

Kapitel 2 – Schweinewild

Habt ihr euren Warthog, müsst ihr zunächst mit dem Fahrzeug 5 Abrissbirnen-Fähigkeiten machen. Dafür ist es nötig, jede Menge Zeug zu zerstören. Ein guter Spot ist zum Beispiel der „Greendale Airstrip“, südlich von Edinburgh. Zerstört innerhalb kurzer Zeit die Absperrungen und was euch sonst noch vor das Fahrzeug kommt, bis ihr Abrissbirne erhaltet.

Vorsicht, mit den rot-weißen Absperrungen. Diese können euch die Kombo kosten, weshalb ihr sie meiden solltet. Um den Flughafen herum sind reichlich Zäune, die ihr ebenfalls nutzen könnt. Die sind fernab sämtlicher gefährlicher Absperrungen.

Kapitel 3 – Ziviler Sporttransport

Weiter geht es mit Rennen der Querfeldein-Serie. Gefragt sind 3 Siege. Möchtet ihr hier abkürzen, könnt ihr eine Kurzstrecke wie „992 539 613“ verwenden. Alternativ könnt ihr über die Karte gehen und euch die Rennen die euch zur Verfügung stehen ansehen. Bewegt ihr den Cursor auf ein Rennen auf der Karte, seht ihr, wie lang dieses ist. Es gibt eine Reihe kurzer Sprint- und Rundstreckenveranstaltungen. Bei Letzteren könnt ihr euch eigene Blaupausen erstellen und diese auf eine Runde setzen. Auch so erledigt ihr die Rennen zügig, müsst aber keine Kurzstrecke verwenden, die spielerisch keinen Anspruch bieten.

Kapitel 4 – Aufs ganze Schwein

Zum Abschluss sind 3 Sterne beim Blitzer „Schieferbruch“ gefragt. Dafür sind 209,2 km/h gefragt. Ich habe ein S1 Tuning für die Aufgabe verwendet. Ihr müsst etwas Anlauf einplanen, der Warthog beschleunigt allerdings relativ schnell auf das nötige Tempo, weshalb der Blitzer keine große Herausforderung darstellt. Die Anfahrtsrichtung ist egal – ich persönlich ziehe Süden vor und bin beim Zaun gestartet.

Achtung, wenn ihr den Blitzer bereits auf 3 Sterne gebracht habt. In dem Fall müsst ihr euch am Tacho orientieren und nicht an dem, was euch nach dem Blitzer an Sternen eingeblendet wird. Einmal drei Sterne erzielt, werden euch immer diese 3 Sterne angezeigt, auch wenn ihr bei einer Durchfahrt das Ziel dafür nicht erreicht. Dies kann den Eindruck vermitteln, ihr habt es fälschlicherweise geschafft. Erfahrungsgemäß sorgt diese Tatsache oft für Verwirrungen.

