Pokémon Schwert und Schild: Zarude ist das neue Mysteriöse Pokémon, Mewtu in Raids

Anlässlich des Pokémon Day 2020 wurde ein neues Mysteriöses Pokémon für Pokémon Schwert und Schild enthüllt. Das Finsteraffen-Pokémon trägt den Namen Zarude. Es gehört den Typen Unlicht und Pflanze an. Zarude hat durchschnittlich eine Größe von 1,8 Meter und wiegt rund 70 Kilogramm.

Zarude soll in Gruppen leben und im Herzen dichter Wälder beheimatet sein. Im Kampf schwingt es sich an Bäumen und Ästen entlang. Dank scharfer Klauen kann es seine Gegner attackieren. Aus Handgelenken, Fußsohlen und Nacken kann Zarude Ranken wachsen lassen. Diese dienen unter anderem der Fortbewegung. Außerdem haben sie heilende Eigenschaften. Legt Zarude Ranken um eine Wunde, heilt diese.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wie Zarude in Pokémon Schwert und Schild erhältlich sein wird. Es soll später im Jahr verfügbar werden.

Schon jetzt könnt ihr in Pokémon Schwert und Schild in Dyna-Raids Dynamax-Mewtu begegnen. Als Belohnung winken unter anderem Fähigkeit.-Kapseln, wenn ihr es besiegt. Fangen lässt sich Mewtu in den Raids nicht. In Raids trefft ihr aktuell außerdem auf Bisasam, Bisaknosp, Glumanda, Glutexo, Schiggy und Schillock. Diese Pokémon könnt ihr nach erfolgreichem Kampf auch fangen.

Damit ihr Mewtu und Co. in den Pokémon Schwert und Schild Dyna-Raids begegnet, müsst ihr die neuesten Informationen über die Natzurzonen erhalten. Dies ist über das Spielmenü möglich. Geht dafür zu „Geheimgeschenk“ und wählt anschließend „Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten“.

Mewtu könnt ihr bis zum 01. März 2020 um 23:59 Uhr UTC in Dyna-Raids begegnen.

Quelle. The Pokémon Company

Bildquelle: Nintendo