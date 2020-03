Death Stranding erscheint Anfang Juni für PC

Publisher 505 Games hat heute angekündigt, dass das Spiel Death Stranding am 02. Juni 2020 für den PC erscheint. Passend zu dieser Ankündigung gibt es ein neues Video. Dieses ermöglicht einen ersten Blick auf die Half-Life Cross-Promotion. Über die ist aktuell noch nicht viel bekannt. Am Ende des Clips ist Sam mit einer entsprechenden Kopfbedeckung zu sehen. PC-Spieler dürfen sich auf einen Fotomodus, eine hohe Framerate und Ultra-Wide-Display Support freuen.

Die PC-Version von Death Stranding wird als Retail-Version, via Epic Games Store und Steam verfügbar sein. Vorbestellen könnt ihr das Spiel für 59,99 Euro. Vorbesteller erhalten HD-Bildschirmhintergründe und kosmetische In-Game-Inhalte.

Mit der PC-Version von Death Stranding erhaltet ihr zudem einige Extras. Darunter den digitalen Soundtrack mit der Originalmusik von Ludvig Forssell. Dieser umfasst auch 10 bisher unveröffentlichte Bonustitel. Das digitale Artbook „Selections From The Art of Death Stranding“ zeigt eine Auswahl von Werken aus dem von Titan Books veröffentlichten Artbook. On top gibt es die Ludens-Maske-Sonnenbrille, ein goldenes und silbernes Kraftskelett, ein goldenes und silberens Geländeskellett und ein goldenen und silbernen Plattenpanzer Level 2.

Auch die Retail-Version wird diese Inhalte bieten. Diese umfasst außerdem ein Steelbook mit speziellem Frontartwork.

Ihr möchtet gern mehr über Death Stranding erfahren? Dann könnt ihr hier einen Blick auf die neue Website werfen, die euch mit Hintergrundinformationen versorgt. Dort bekommt ihr außerdem Wallpaper und Klingeltöne kostenlos. Damit könnt ihr euch schon jetzt auf den PC-Launch einstimmen.

Quelle: 505 Games Pressemitteilung

Bildquelle: Kojima Productions, Sony