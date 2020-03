Need for Speed Heat: Details zum März-Update

Am 03. März 2020 erscheint das Need for Speed Heat März-Update. Dieses bringt euch neue Fahrzeuge und Lebensqualität-Verbesserungen. Letztere werden oft auch Quality of Life genannt. Die folgenden Verbesserungen sind bereits bekannt:

Wenn ihr in der Garage ein neues Teil erhaltet, ist es jetzt leichter zu erkennen. Wir haben den Feed entfernt, der eure neuen Objekte auf der rechten Bildschirmseite angezeigt hat. Stattdessen erscheint jetzt neben der Kategorie und dem Objekt ein gelbes „Neu“-Banner.

Wir haben sowohl die Intros von Tag- und Nachtrennen als auch die Jubelanimationen beim Überqueren der Ziellinie um mehr Variationen erweitert.

Weitere Individualisierungen werden eingeführt. Ihr könnt jetzt die Farbe von Fehlzündungen ändern und über den Schwarzmarkt außerdem „Beat Sync“-Neons freischalten, deren Rhythmus sich an den Takt der Ingame-Musik anpasst.

Ihr findet jetzt in den Einstellungen eine Option zur Anpassung des Kamerawackelns.

Außerdem dürft ihr euch auf eine Schwarzmarktlieferung freuen, die neue Fahrzeuge beinhaltet. Das Schwarzmarkt-Car-Pack 1 bietet sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Inhalte:

Schwarzmarkt-Car-Pack 1

Kostenlos – Aston Martin DB11 Volante (2018) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen

Kostenpflichtig – McLaren F1 (1993) Wagenbezogene Story mit Voice-Over 6 Herausforderungsreihen (3-5 Stunden Spielzeit) mit einer Mischung aus bekannten Inhalten (Aktivitäten) und exklusiven, neuen Events Charakter-Outfits Tuningelemente Individualisierungen



Den Aston Martin erhaltet ihr ab REP-Stufe 20. Ihr benötigt für den Wagen keine Ingamewährung. Für den McLaren benötigt ihr REP-Stufe 30. Der Inhalt hat einen Preis von 4,99 Dollar. Für beide Fahrzeuge erhaltet ihr bei Raziel einige Herausforderungen. Raziel ist ein Untergrund-Autohändler im Spiel.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung

Bildquelle: Electronic Arts