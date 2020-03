Guild Wars 2 Visionen der Vergangenheit Trailer

Ab dem 17. März steht in Guild Wars 2 das Update „Visionen der Vergangenheit: Stahl und Feuer“ zur Verfügung. Das Update bringt Inhalte der Lebendigen Welt Staffel 1 zurück. Erweitert werden die um einige zusätzliche Inhalte. Ein heute veröffentlichter Trailer zeigt, was euch erwartet.

In Stahl und Feuer schließt ihr euch dem Stahl-Trupp an und kämpft an der Seite von Ryland Stahlfänger. Anschließend könnt ihr selbst in diese Rolle schlüpfen und die Düsterfels-Höhlen erkunden. In einer öffentlichen Mission erfahrt ihr mehr über die Gefährten von Ryland. Ihr kämpft dabei gegen den Uralten Schmiedearbeiter und könnt mit einem Charr-Panzer Dinge in die Luft sprengen.

Vier Geschichtsmissionen aus Staffel 1 der Lebendigen Welt werden erstmals wieder spielbar sein. Das Auge des Nordens kann künftig von euch zu einer Operationsbasis aufgewertet werden. Inklusive einem Startportal für Angriffsmissionen.

Mit dem Update erhalten Guild Wars 2 Spieler die Möglichkeit Stahl-Trupp-Waffen-Skins und -Varianten zu verdienen. Außerdem dürft ihr euch auf Steingipfel-Rüstungsteile und ein Runen-Rüstungsset freuen – passender Umhang inklusive.

Quelle: ArenaNet

Bildquelle: ArenaNet