Half-Life: Alyx Gameplay Videos

Am 23. März erscheint das VR-Spiel Half-Life: Alyx. Valve hat im Vorfeld eine Reihe von Gameplay Videos veröffentlicht, die ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt. Drei Videos vermitteln euch einen Eindruck von dem Spiel.

Half-Life: Alyx wird diverse VR-Headsets wie Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality unterstützen. Erscheinen wird das Spiel via Steam. Ihr könnt es dort für 44,99 Euro vorbestellen.

Die Combine hat seit dem Black-Mesa-Vorfall die Vorherrschaft über den Planeten weiter ausgebaut. Der Rest der Bevölkerung ist in Städten zusammengepfercht. Darunter auch der Wissenschaftler Dr. Eli Vance und Alyx. In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Alyx Vance. Ihr seid nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Gründer des aufkeimenden Widerstands. Lernt eure Feinde kennen – und ihre Schwächen.

Quelle: Valve

Bildquelle: Valve