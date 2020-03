Für den neuen Weekly #Forzathon dürfen wir ein Fahrzeug einer beliebten deutschen Automarke aus der Garage holen: BMW. Passend dazu heißt das Event „Bayrischer Volkstanz“. Seid ihr Fan von BMW?

Was für die aktuellen Kapitel zu tun ist, erfahrt ihr im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 10 – Bayrischer Volkstanz.

Kapitel 1 – Im Zeichen des M

Für den Weekly #Forzathon ist das Fahrzeug vorgegeben: 2011 BMW 1 Series M Coupe. Fehlt euch dieser, müsst ihr dieses Mal nur ein paar Credits in der Automesse ausgeben. Der Wagen ist dort für 55.000 zu bekommen.

Kapitel 2 – I6 Turbo

Habt ihr den BMW, müsst ihr 2 Straßensprints gewinnen. Die findet ihr in der Straßenrennserie (hellblaues) Symbol. Diese bietet Rundstrecken- und Sprintrennen. Nur Letztere zählen für das Kapitel. Die Strecken haben Sprint im Namen. Rundstrecken sind Strecken mit identischem Start und Ziel, weshalb mehrere Runden gefahren werden können. Bei Sprintrennen sind Start und Ziel verschiedene Orte. Daher sind sie auf der Karte auch leicht zu unterscheiden, wenn ihr über die Rennen geht. Liegt ein Cursor über einem Rennen, seht ihr die Strecke. Rundstrecke ist oft lokal sehr begrenzt, während sich Sprint wie eine lange Linie über die Karte zieht.

Wenn ihr Zeit sparen möchtet, könnt ihr auch Kurzstrecken verwenden. Zum Beispiel: „391 231 152“. Dafür begebt ihr euch zu einem beliebigen Rennen (Straßenszene ausgenommen), geht dort auf „Solo“ > „Eigene Veranstaltungen“ > „Suchen“ und wählt dann in der Suchmaske den vorletzten Punkt aus „Freigabe-Code“. Dort könnt ihr den Code eingeben – ohne die Leerzeichen.

Kapitel 3 – Getunt und getestet

Nach den Rennen geht es weiter mit einer Fähigkeitswertung von 500.000. Dafür reiht ihr Fähigkeiten in einer Kombo zusammen. Eine hohe Kombo ist schneller, als viele kleine Kombos – durch den Multiplikator punktet ihr mit einer hohen Kombo unterm Strich schneller. Trotzdem solltet ihr hier nur leisten, was ihr sicher schafft und eventuell mit Extraleben (Auto-Meisterung, untere Reihe, ganz rechts) ein Auffangnetz schaffen. Die Punkte müssen nicht in einer Kombo verdient werden.

Mein persönlicher Favorit bei möglichen Spots sind die Dünen. Ihr könnt dort Sprünge und Zerstörungsfähigkeiten leicht aneinanderreihen. Dabei werdet ihr reichlich Bruchlandungs-Fähigkeiten mitnehmen – auch ohne sie direkt zu „provozieren“. Droht die Kombo zu reißen, könnt ihr einen Drift als Verbindungsstück nutzen. Ein anderer guter Spot ist der Greendale Airstrip (südlich der Stadt zu finden). Dort könnt ihr gut driften und viel zerstören. Eine dritte Variante bietet die Autobahn. Geschwindigkeit, Beinahetreffer, Draufgänger und Co. können hier kombiniert werden. Wenn ihr immer Mal driftend die Seite wechselt, könnt ihr Seitenstreifer mitnehmen.

Kapitel 4 – Pures Fahrvergnügen

Zum Abschluss heißt es einfach nur fahren. 24,1 Kilometer (15 Meilen) sind gefordert. Die könnt ihr mit etwas verbinden, was euch beliebt. Rennen zum Beispiel oder Straßenerkundung, falls euch dort noch etwas fehlt. Wer in Eile ist, kann die Autobahn nutzen, da dort in kürzester Zeit die nötigen Kilometer gesammelt werden können.

Spieler berichten bei solchen Aufgaben immer wieder von Problemen. Zählt es bei euch nicht richtig oder überhaupt nicht? Dann spielt ihr vermutlich an der Xbox One X oder dem PC. Begrenzt die Framerate auf 30, bis die Aufgabe erledigt ist. Nun sollte es funktionieren. Bei der Konsole könnt ihr die Framerate nicht direkt einstellen, aber ihr könnt mit Fokus auf Grafik spielen. Das Spiel priorisiert dann diese, was die Framerate nach unten drückt.

