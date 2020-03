Horizon Zero Dawn Complete Edition erscheint für PC

Seit Monaten mehrten sich Gerüchte über eine mögliche Horizon Zero Dawn PC-Version. Nun ist es offiziell. Zunächst bestätigte Hermen Hulst (Head of PlayStation’s Worldwide Studios) in einem Interview auf dem offiziellen PlayStation Blog die PC-Version. Nun hat Entwickler Guerrilla Games Nägel mit Köpfen gemacht und Horizon Zero Dawn Complete Edition für den PC angekündigt.

Die Horizon Zero Dawn Complete Edition soll im Sommer 2020 für den PC erscheinen. Bei Steam hat das Spiel bereits eine eigene Produktseite. Ein genauer Erscheinungstermin wird dort noch nicht angegeben. Die Complete Edition beinhaltet folgende Dinge:

Horizon Zero Dawn

The Frozen Wilds expansion

Carja Storm Ranger Outfit and Carja Mighty Bow

Carja Trader Pack

Banuk Trailblazer Outfit and Banuk Culling Bow

Banuk Traveller Pack

Nora Keeper Pack

Quelle: Guerrilla Games, Sony

Bildquelle: Guerrilla Games, Sony