E3 2020: Mehrere Quellen sprechen von Absage

Was passiert mit der E3 2020? Seit Wochen wird darüber spekuliert, ob das Event stattfindet. Nun verdichten sich die Hinweise, dass das Event für 2020 abgesagt wird. Den Stein brachte vor wenigen Stunden Publisher Devolver Digital mit einem Tweet ins Rollen. Dort wurde dazu aufgefordert Flüge und Hotels für die E3 zu canceln.

Es folgte eine Meldung von Jason Schreier (Kotaku). Laut eigener Aussage hat er von zwei Quellen gehört, dass das Event gecancelt wird und eine entsprechende Ankündigung morgen (bei uns heute) kommen soll. Eine dritte Quelle sagt allerdings das Gegenteil. Kotaku selbst ist zwar umstritten, Jason Schreier in der Spielebranche allerdings gut vernetzt. So berichtete er etwa vor Wochen über die PC-Version von Horizon Zero Dawn.

Es folgte ein Journalist von Video Game Biz, Mike Futter. Auch dieser hat von mehreren Quellen gehört, dass das Event abgesagt wird. Auch viele Kollegen sollen davon gehört haben. Er endete mit der Aussage: „Cancelt eure Pläne.“

Auch der angesehene Wario64 (Twitter) spricht inzwischen von einer Absage. Wario64 ist in der Branche sehr gut vernetzt und hat in der Vergangenheit mit zahlreichen Leaks seine Glaubwürdigkeit bewiesen.

Als Grund für die Absage wird COVID-19, oft auch als Coronavirus bezeichnet, genannt. Zuletzt hieß es von offizieller Seite, die Sicherheit und Gesundheit von Besuchern, Ausstellern, Partnern und Mitarbeitern hat höchste Priorität. Man plane eine sichere und erfolgreiche E3. In dem Statement heißt es allerdings auch, dass die Situation täglich beobachtet und bewertet wird.

Bisher haben sich die Veranstalter der E3 2020 nicht zu den jüngsten Gerüchten geäußert. Die Häufung der Quellen lässt jedoch kaum Zweifel offen. Die E3 2020 scheint dem Coronavirus zum Opfer zu fallen.

Seit Wochen herrscht in der Branche Unruhe. Andere Gamingevents wurden bereits abgesagt. Auch über die gamescom 2020 wird bereits spekuliert. Nach aktuellem Stand findet diese statt.

Quelle: Jason Schreier, Devolver Digital, Wario64, Mike Futter