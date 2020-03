Auch in dieser Woche ist der Weekly eine Wiederholung. Das aktuelle Event gab es zum ersten mal im Oktober 2018, was uns vor Augen führt, wie „alt“ das Rennspiel bereits ist und wie lang die Entwickler schon Inhalte liefern und den Support aufrecht erhalten. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 12 – Neue Sportwagen-Experimente erfahrt ihr, was ihr diese Woche erledigen sollt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – The Power of Dreams

Das Fahrzeug ist fest vorgegeben. Ihr benötigt den 1992 Honda NSX-R. Fehlt er euch, werdet ihr in der Automesse fündig. Der Wagen ist mit einem Preis von 90.000 Credits auch für Gelegenheitsspieler mit wenig Credits erschwinglich.

Kapitel 2 – Keine Kompromisse

Ihr sollt 175 mph erreichen, was 282 km/h entspricht. Möglich sind die auch im Kaufzustand, wenn ihr zum Beispiel die Autobahn nutzt. Diese ist lang und relativ gerade, was die Sache vereinfacht. Dem Verkehr müsst ihr dabei ausweichen. In einer Onlinesitzung ist der nicht so dicht, wie im Horizon-Einzelspieler. Mit Tuning könnt ihr die Sache verkürzen und natürlich auch vereinfachen. Je weniger Strecke ihr für das Tempoziel benötigt, desto geringer die Chance für Fehler. Diese lassen sich aber natürlich bei Bedarf auch mit der Rückspulfunktion korrigieren. Mögt ihr keine kurzen Community-Rennen, lohnt sich mit Blick auf Kapitel 3 ein Tuning.

Kapitel 3 – Erst der Mensch, dann die Maschine

Ihr benötigt drei Siege bei Straßensprintveranstaltungen. Damit sind Rennen der Straßen-Rennserie (hellblaues Symbol) gemeint, die sogenannte Sprint-Rennen sind. Dies erkennt ihr am Namen. Zum Beispiel „Waterhead, Sprint“. Möchtet ihr keine Rennen fahren, könnt ihr mit Community-Rennen abkürzen. Eine passende Veranstaltung ist zum Beispiel: „391 231 152“. Begebt euch zu einem beliebigen Rennen (Straßenszene ausgenommen), geht dort auf „Solo“ > „Eigene Veranstaltungen“ > „Suchen“ und wählt dann in der Suchmaske den vorletzten Punkt: „Freigabe-Code“. Dort könnt ihr den Code eingeben – ohne die Leerzeichen.

Kapitel 4 – Kein Schnickschnak

Zum Abschluss sind 10 Sprungfähigkeiten gefragt. Die könnt ihr in unebenem Gelände machen. Ein sehr guter Spot ist im Süden zu finden. Die Dünen sind perfekt für viele Sprünge innerhalb kurzer Zeit. Verwendet ihr meine Kurzstrecke, könnt ihr direkt die Landschaft neben der Straße verwenden.

Tägliche Herausforderungen

#Forzathon Shop

