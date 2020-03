Forza Horizon 4 Community Inhalte

Nachdem ich vor einigen Tagen eine Community-Umfrage erstellt habe, haben sich 69 Personen dafür ausgesprochen, kreative Community-Inhalte zu teilen und ein Support-Netzwerk zu erstellen. Um dieses auf den Weg zu bringen, brauche ich euch.

Wie geht es weiter? Um die nötigen Daten für euch zur Verfügung stellen zu können, müssen mich diese erreichen. Mittels dieser Daten kann ich entsprechende Tabellen erstellen. Ihr könnt entweder die Kommentarspalte dieses Beitrags verwenden, oder ihr mailt mir. Verwendet dafür bitte christine@totallygamergirl.com und den Betreff „Forza Community“.

Welche Angaben brauche ich von euch? Die mit Abstand meistgewünschte Form (30 von 69 Stimmen) sind Tabellen, die ich pflege. Dahinter folgen mit jeweils 16 Stimmen eine Kommentarspalte und die Vernetzung durch GamerTags. Wer mag kann daher optional seinen GamerTag angeben. Dies ermöglicht es euch, auch unabhängig von meiner Arbeit eine Vernetzung untereinander aufzubauen. Darüber hinaus brauche ich eure Freigabecodes.

Wer seinen GamerTag nicht angeben möchte, sendet mir ausschließlich die Freigabecodes seiner Inhalte. Bitte gebt zu den jeweiligen Codes an, um welche Art von Inhalt (Strecke, Design, etc.) es sich handelt. Anhängen könnt ihr gegebenenfalls auch eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel bei Strecken, wofür diese ist (Kurzstrecke, Farmstrecke, …) oder bei Tunings und Design eine Angabe für welches Fahrzeug diese sind und um was es sich handelt (Tuning für Drift, Offroad, etc.). Damit findet eventuell auch der ein oder andere Leser interessante Inhalte, wenn er nicht im Community-Netzwerk aktiv ist. Freigabecodes eurer Inhalte seht ihr im Spiel via Creative Hub.

In welcher Form stelle ich diese Inhalte dann in Tabellen bereit? Die optionalen GamerTags erhalten eine eigene Tabelle. Bei den restlichen Inhalten werde ich zunächst abwarten, welche Mengen mich erreichen. Geplant ist jeweils eine Tabelle zu jedem Bereich wie Tuning und Designs. Sollten die Mengen zu umfangreich sein und damit die Übersicht erschweren, arbeiten wir dort möglicherweise mit einem Rotationssystem und einer Obergrenze. Warum? Wenn bei 69 Spielern einige Dutzende oder gar Hunderte Inhalte gelistet haben wollen, blickt am Ende niemand mehr durch und euch vergeht die Lust, euch durch die Menge Inhalte zu „arbeiten“. Daher wird es möglicherweise nötig sein, die Inhalte der Tabelle regelmäßig zu ersetzen. Daher direkt die Bitte an sehr aktive Spieler mit vielen Inhalten: Schickt mir zunächst nur eine Auswahl und gebt an, was ihr tatsächlich zur Verfügung habt.

Wie geht es weiter? Zunächst gilt es, den Grundstein zu legen und das Projekt auf den Weg zu bringen. Läuft es, müssen wir gemeinsam schauen, ob und wie es funktioniert und gegebenenfalls optimieren. Dafür ist es wichtig, in Kontakt zu bleiben und Erfahrungen zu teilen. Werden Inhalte nur geteilt, oder auch tatsächlich verwendet? Ist die Menge zu groß oder zu klein? In welchen Abständen bietet sich eine eventuell notwendige Rotation an? Klappt die Vernetzung vielleicht letztlich sogar besser, da die Aufbereitung der Inhalte bei zu vielen Spielern nicht mehr zeitnah möglich ist? In Verbindung zu bleiben hilft nicht nur jetzt. Das Projekt ist eine gute Möglichkeit für den nächsten Forza-Ableger zu lernen. Für uns alle ist das Projekt Neuland und es gilt herauszufinden, welcher Weg letztlich für alle am besten funktioniert.

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4