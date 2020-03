Animal Crossing: New Horizons startet in Japan mit Erfolg

Letzte Woche erschien das Spiel Animal Crossing: New Horizons für die Nintendo Switch. Nun gibt es erste Verkaufszahlen aus Japan. Dort ging das Spiel in den Geschäften 1.880.626 Mal über die Ladentheken. Die Zahl umfasst die Retail-Version, Hardware Bundles die das Spiel beinhalten und Downloadkarten. Digitale Käufe, die nicht auf Downloadkarten entfallen, sind nicht enthalten.

Kein Nintendo Switch Spiel zuvor konnte sich in Japan in der ersten Woche so oft verkaufen. Zuletzt hielten Pokémon Schwert und Schild diesen Rekord, mit immerhin 1,36 Millionen Exemplaren.

Die Nintendo Switch Verkaufszahlen in Japan profitieren ebenfalls von Animal Corssing: New Horizons. 392.576 Exemplare wurden zwischen 16. und 22. März verkauft. Die Zahl beinhaltet die Verkäufe der Standard- und der Lite-Version. Insgesamt ging die Switch in Japan inzwischen 12.801.222 Mal über die Ladentheke.

Quelle: Famitsu via Gematsu

Bildquelle: Nintendo