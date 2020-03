Borderlands 3: Takedown-Shakedown Event ist live

Ihr dreht Däumchen in Borderlands 3 und wartet auf den zweiten DLC, der ab morgen verfügbar ist? Dann dürft ihr euch über ein neues und bereits aktives Event freuen. Es trägt den Namen Takedown-Shakedown und führt euch – ihr habt es vermutlich schon erraten – in den Maliwan Takedown Raid.

Minibosse und Endbosse in der Maliwan-Geheimanlage haben eine erhöhte Chance, etwas aus ihrem spezifischem Beutepool fallen zu lassen. Das Event ist ein sogenanntes Mini-Event und soll erst der Anfang sein. Weitere Events dieser Art sind bereits in Planung. Takedown-Shakedown endet am 27. März (Freitag) um 16:59 Uhr MEZ.

Um Maliwan Takedown spielen zu können, müsst ihr die Story von Borderlands 3 durchgespielt haben. Der Raid passt sich mittlerweile an die Gruppengröße an. Als dieser ins Spiel kam, skalierten die Gegner noch nicht, was es für Solisten erschwert hat.

Morgen erscheint der zweite DLC „Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock“. Weiterer Endgame-Content folgt im April, kostenlos.

Quelle: Gearbox

Bildquelle: Gearbox