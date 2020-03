Borderlands 3 DLC #2 ist verfügbar

Kammerjäger aufgepasst. Der neue Borderlands 3 DLC Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock ist da. Was erwartet euch? Sir Alistair Hammerlock und Wainwright Jakobs wollen eine Party werfen, um ihre Verlobung gebührend zu feiern. Schon bald soll Hochzeit gefeiert werden, gäbe es da nicht ein paar Turbulenzen.

Euer Weg führt euch auf den Planeten Xylourgos. Ein rauer Eisplanet, auf dem euch der Wind gehörig um die Ohren pustet. Die Eheleute in spe haben die Gäste in die Stadt Fluchheim gebeten. Der Name verheißt wenig Gutes und in der Tat liegt die Stadt im Schatten eines riesigen Monsterkadavers. Für Borderlands 3 natürlich nicht verrückt genug, deshalb kommen ein paar Okkultisten ins Spiel, die die übergroße Leiche verehren.

Freut euch auf einige neue Zonen, neue Story- und Sidequests, neue Feinde, mehr Loot und natürlich frische Skins, Raumdeko und Kammerjäger-Köpfe. Bei der Jagd nach Beute heißt es schließlich sehen und gesehen werden. Was wäre die Jagd nach Loot, ohne einen schicken Look?

Der zweite kostenpflichtige DLC ist Teil vom Season Pass oder alternativ separat erhältlich.

Quelle: Gearbox

Bildquelle: Gearbox