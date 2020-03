Auch diese Woche gibt es wieder eine Neuauflage von einem alten Event. Dieses war zum ersten Mal im Januar 2019 spielbar. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 13 – Schöne Erinnerungen habe ich meine – und vielleicht auch eure – Erinnerungen aufgefrischt.

Verzeichnis

Kapitel 1 – Röhren, knallen und dröhnen

Ihr dürft euch etwas aus der Wagengruppe „Retro-Rallyeautos“ aussuchen. Aufgrund persönlicher Präferenzen ist meine Wahl auf den 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GS gefallen.

Kapitel 2 – Kuppe ja, Sprung vielleicht

Weiter geht es mit der vielleicht anspruchsvollsten Aufgabe diese Woche: 3 Überholen in der Luft Fähigkeiten. Hierfür müsst ihr die Fähigkeiten Sprung und Überholen verbinden. Dies geht in Querfeldein-Rennen relativ gut und teilweise auch, ohne es gezielt zu versuchen. Mein Favorit unter den Rennen für diese Fähigkeit ist „Burg, Querfeldein-Rundstrecke“bei Bamburgh Castle. Auto und Schwierigkeit solltet ihr so wählen, dass ihr gut mit den Drivataren mithalten könnt. Haltet euch dicht hinter einem Drivatar und nutzt dann die Sprungmöglichkeiten im Rennen um zu überholen. Die Fähigkeit braucht etwas Übung, geht aber dann ganz gut von der Hand. Überholen gibt es nur, wenn ihr nicht mit einem Fahrzeug zusammenstoßt und zu groß darf die Entfernung ebenfalls nicht sein!

Ebenfalls gut geeignet sind Sprintrennen, die euch quer durch Wald und Flur jagen, da dort die Fähigkeit oft zufällig erreicht werden kann. Kleine Schnitzer korrigiert ihr bei Bedarf mit der Rückspulfunktion. Fällt euch die Fähigkeit schwer, solltet ihr euch allein darauf konzentrieren und nicht auf den Sieg. Habt ihr eine gute Gelegenheit „inszeniert“, könnt ihr die dank Rückspulfunktion auch mehrfach nutzen. Oder ihr lasst euch bei Bedarf im Rennen zurückfallen. Hier braucht es etwas Fingerspitzengefühl. Bremst nur leicht ab und nehmt Tempo raus, damit ein Gegner überholen kann. Zu viel Vorsprung solltet ihr nicht gewähren, da euch die KI sonst im schlimmsten Fall davon fährt und ihr wieder ewig eine geeignete Situation schaffen müsst.

Bei Schwierigkeiten könnt ihr auch meine speziell dafür erstellte Strecke „236 583 593“ versuchen. Die ist kurz, aber führt durch die Dünen und ermöglicht reichlich Sprünge. Ihr schafft trotz der kurzen Strecke mehrere Überholen in der Luft Fähigkeiten.

Kapitel 3 – Umgeleiteter Verkehr

Weiter geht es mit einer ebenfalls nicht ganz simpeln Aufgabe: 5 Davongekommen Fähigkeiten. Auch diese Fähigkeit ist eine Kombination aus zwei anderen: Drift und Beinahetreffer. Die Grundvoraussetzung ist also Verkehr. Der sollte nicht zu dicht sein, da er sonst zum Störfaktor werden kann. Achtet auf genug Tempo, damit euch im Drift nicht die Puste ausgeht. Setzt nicht zu früh zum Drift an, sondern erst, wenn ihr euch einem Fahrzeug nähert. Es genügt, die Handbremse zu betätigen und einen kurzen Drift zu machen. Achtet dabei, euer Auto nicht so ausbrechen zu lassen, das es in das andere Fahrzeug schlittert – Kollisionen zerstören Davongekommen.

Liegt euch die Fähigkeit nicht, solltet ihr nicht unbedingt etwas mit den Klassen S1, S2 oder X wählen. Weniger ist in dem Fall mehr. A genügt und erleichtert euch die Kontrolle. Die Fahrzeuge auf der Straße passen sich eurem Auto an. Zu langsam dürft ihr allerdings nicht sein, da Beinahetreffer erst ab etwa 100 km/h gezählt werden. Übrigens: Ihr könnt bei Fähigkeiten dieser Art immer Idealbedingungen schaffen, wenn ihr einen Freund habt und online eine Kolonne erstellt. Dann kann sich euer Mitspieler irgendwo hinstellen und ihr könnt so lang dran vorbei driften, bis ihr das Kapitel abgeschlossen habt. Ohne Kolonne funktioniert dieser Trick nicht, da andere Spieler zum Geist werden.

Kapitel 4 – Vollgas zahlt sich aus

Kapitel 4 verlangt drei Sterne bei der „Derwent Water Blitzerzone“. Die ist relativ unbeliebt, weil sie zu den schwereren im Spiel gehört. Ein gutes Tuning ist Pflicht. Ich persönlich starte für die Zone im Norden. Nehmt genug „Anlauf“, damit es reicht und achtet darauf, die Kurven sauber zu fahren. Bei Bedarf könnt ihr zurückspulen und optimieren. Lasst ihr zu viel Tempo in den Kurven liegen, scheitert ihr an den drei Sternen. Hilfreich ist auch, mit möglichst hohem Tempo zu starten, damit ihr Puffer habt. Bei Aufgaben dieser Art lohnt es sich, mit Tunings (egal ob eigene oder geladen) zu testen. Es sollte zu euch passen. Auch mit den Fahrhilfen könnt ihr experimentieren, was passt. Eventuell geben euch Stabilitätskontrolle und ABS die nötige Sicherheit, sauber durch die Zone zu kommen. Winterreifen sind hier ebenfalls hilfreich.

