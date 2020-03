Ring Fit Adventure: Kostenloses Update mit neuen Inhalten

Für Ring Fit Adventure steht ab sofort ein neues und kostenloses Update zur Verfügung. Mit dem Update erhaltet ihr Zugang zum neuen Modus Rhythmus-Fit. Dieser umfasst 17 Songs aus Spielen wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon 2. Passend zur Musik könnt ihr euren Körper trainieren.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, einfach nur zu laufen. Ihr habt keine Lust im Abenteuer Kämpfe zu bestreiten? Dank dem Update könnt ihr einfach nach Herzenslust laufen und werde dabei nicht mehr unterbrochen.

Ringo könnt ihr nun auch von einer weiblichen Stimme sprechen lassen. Außerdem wurden Ring Fit Adventure Sprachoptionen hinzugefügt.

Ihr habt Lust auf das Update? Während ihr installiert, könnt ihr unten einen Blick in den Trailer werfen und schon einmal schauen, was euch erwartet. Sport frei!

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo