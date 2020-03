NieR Replicant ver.1.22474487139 erscheint für PC, PS4 und Xbox One

Square Enix hat NieR Replicant ver.1.22474487139 für die Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es handelt sich dabei um eine upgegradete Version des Action-Rollenspiels NieR Replicant, welches 2010 für die PlayStation 3 erschienen ist.

Replicant ist das Sequel von NieR: Automata, welches bei uns deutlich populärer als Replicant ist. Xbox 360-Spieler kennen es eventuell unter dem Namen NieR Gestalt. Gestalt und Replicant basieren auf derselben Spielwelt, allerdings unterscheiden sich die Spiele in einigen Punkten wie dem Design des Protagonisten. Einen Unterschied gibt es auch bei der Beziehung zu Yonah, die entweder die Schwester oder Tochter von Nier ist.

NieR Replicant ver.1.22474487139 hat bisher keinen Erscheinungstermin. Square Enix hofft allerdings, es anlässlich des zehnten Geburtstages veröffentlichen zu können. NieR RepliCant feiert am 10. April 2020 seinen zehnten Geburtstag. Es soll weder ein Remaster, noch ein Remake sein. Für die Entwicklung sind Toylogic und Takahisa Taura von Platinum Games verantwortlich. Er war Senior Game Designer für NieR: Automata.

NieR Replicant ver.1.22474487139 wird voll vertont sein, wobei alle Sprachaufnahmen neu aufgenommen wurden. Spieler begegnen außerdem neuen Charakteren und dürfen sich auf neue Spielelemente freuen. Möglicherweise wird es auch eines oder mehrere neue Enden geben. Producer Yosuke Saito sagte dazu nur kryptisch: „Selbst ich weiß es nicht.“

Die Hintergrundmusik wurde ebenfalls vollständig neu aufgenommen und um neue Stücke erweitert. Yui Ishikawa (die Stimme von 2B in NieR: Automata) und Natsuki Hanae (die Stimme von 9S in NieR: Automata) werden eine kleine Rolle in NieR Replicant ver.1.22474487139 spielen.

Unten könnt ihr euch passend zur Ankündigung einen Teaser ansehen.

Englische Version:

Japanische Version:

Quelle: Square Enix, Famitsu und Games Talk via Gematsu

Bildquelle: Square Enix