Games with Gold April 2020 Spiele stehen fest

Microsoft hat die Games with Gold April 2020 Spiele enthüllt. Ihr dürft euch unter anderem auf einen Rollenspiel-Klassiker und ein Rennspiel freuen.

Games with Gold April 2020

Xbox One

Project Cars 2, 01. bis 30. April 2020

Knights of Pen and Paper Bundle, 16. April 2020 bis 15. Mai 2020

Xbox 360

Fable Anniversary, 01. bis 15. April 2020

Toybox Turbos, 16. bis 30. April 2020

Die Xbox 360-Spiele könnt ihr via Abwärtskompatibilität auch auf einer Xbox One spielen. Das Knights of Pen and Paper Bundle beinhaltet die beiden Spiele Knights of Pen and Paper und Knights of Pen and Paper 2.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung

Bildquelle: Feelegant UG