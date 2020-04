April, April! – Aprilscherze 2020

Dieser Tage gibt es nicht immer viel zu lachen. Nichtsdestotrotz haben sich einige Entwickler und Publisher auch in diesem Jahr die Tradition der Aprilscherze nicht nehmen lassen und sorgen damit für den ein oder anderen Lacher. Eine kleine Auswahl der Aprilscherze 2020 findet ihr unten.

Viele Firmen haben in diesem Jahr auf einen Scherz verzichtet. Einige aus Rücksicht, andere um das so gesparte Geld zu spenden. Falls euch trotzdem nach Lachen zumute ist, könnt ihr euch unten einige der Scherze aus diesem Jahr ansehen. Ich selbst verzichte in diesem Jahr ebenfalls auf einen eigenen Scherz, auch wenn dies bei mir inzwischen zur Tradition geworden ist.

Guild Wars 2 – Ein rätselhaftes Update

In Guild Wars 2 ist der Aprilscherz dieses Jahr tierisch. Spieler erhalten einige Elixiere. Trinkt ihr ein solches, gibt es einen nützlichen Bonus in Form zusätzlicher Erfahrungspunkte und einen Nebeneffekt. Überall in Tyria findet ihr Katzen. Miau?! Ein paar nicht ganz ernst zu nehmende Patchnotes wurden ebenfalls veröffentlicht. Im Beitragsbild seht ihr die große Katze in Löwenstein.

DuckTales QuackShots

FDG und Game Atelier haben DuckTales QuackShots angekündigt. Ein paar passende Screenshots wurden ebenfalls veröffentlicht. Eigentlich zu schade, um nur ein Scherz zu sein.

Surprise! We’re happy to announce our new game project #DuckTales QuackShots together with our #MonsterBoyGame development partner Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH — FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Fanatic Cyber Tank Mouse

Die schwerste Gamingmaus der Welt hat Fanatic hergestellt. Die Cyber Tank Mouse erinnert ein wenig an den Tesla Cybertruck.

INTRODUCING CYBER TANK MOUSE. The worlds heaviest gaming mouse 🤖 Releasing soon. Watch this space. 🚨CAUTION: This mouse is most effective when used by gamers who are ripped. pic.twitter.com/bUEqKaMCuC — FNATIC GEAR (@FNATICGEAR) April 1, 2020

Asphalt 9 – SightDrive

Ihr habt kein Händchen für Rennspiele? Asphalt 9 hat heute SightDrive vorgestellt. Mit Bewegungen wie Zwinkern und Kopfschütteln könnt ihr euer Fahrzeug steuern.

DiRT Rollers: The Official Marble Racing Video Game!

Warum nicht mal ein Rennspiel mit … Murmeln? Richtig, Murmeln. Diese Dinger, mit denen ihr vielleicht in eurer Kindheit gespielt habt. Im offiziellen Murmelrennspiel DiRT Rollers rollt ihr die mit hoher Geschwindigkeit durch 26 Locations.

✅ Roll over 80 icons

✅ Descend 26 stunning locations

✅ Don’t crack

✅ Be brave This is #DiRTRollers, the world’s most authentic marble racing simulator. 📕 Full Story: https://t.co/aHraymbxkP pic.twitter.com/BHWNUUvDQp — DiRT (@dirtgame) April 1, 2020

Tales of the Rays – Tales of VS 2

Tales of begibt sich auf neue Pfade. Rollenspiel war gestern. Stattdessen wird jetzt in Arenen gekämpft. Zahlreiche bekannte Charaktere aus den Tales of-Spielen lassen ihre Fäuste in Tales of VS 2 sprechen.

Minecraft goes Multiversum

Lust auf eine neue Dimension in Minecraft? Und noch eine? Vielleicht noch eine mehr? Und noch viel mehr neue Dimensionen? Wenn ihr begeistert mit einem Ja! antwortet, ist das kommende Minecraft Multiversum genau euer Ding. Viele neue Klötzchenwelten sorgen für nie endenden Spaß bei der Erkundung.

PUBG – Fantasy Battle Royale

PUBG beschreitet neue Pfade und versucht sich an einem Fantasy Battle Royale. Ein passender Live Action Trailer wurde von den Entwicklern veröffentlicht.

My Time at Portia Nachfolger My Time in Duvos

Pathea Games hat einen Nachfolger für das beliebte My Time at Portia angekündigt. Der geistige Nachfolger hört auf den Namen My Time in Duvos und soll düsterer werden. Ein gesichtsloses Imperium erschafft im nördlichen Duvos eine Armee, um die freien Städte zu übernehmen.

Pathea is proud to announce the bold sequel to our sim-RPG, #MyTimeatPortia

My Time in Duvos!

A darker, spiritual successor to Portia in the northern lands of Duvos, where a faceless empire is building its army to overtake the Alliance of Free Cities!https://t.co/icTOumhV7j pic.twitter.com/UFtqe0WxxY — Pathea Games (@PatheaGames) April 1, 2020

Platinum Games #4 – A shocking collaboration

Die neueste Enthüllung im Rahmen von #Platinum4 ist eine Kollaboration mit einem legendären Entwickler – HAMSTER Corporation. Für schlappe 17.000 Dollar könnt ihr euch ein NEO-Classic Arcade System in die vier Wände stellen. Nun ja, ihr könntet – wäre es kein Aprilscherz. Ob es eine tatsächliche vierte #Platinum4 Ankündigung gibt, wird derweil fleißig von den Fans diskutiert.

God of War Part II

God of War Entwickler Santa Monica Studio spielt mit den Gefühlen der Fans und hat zumindest vermeintlich God of War Part II angekündigt.

We can finally confirm what you’ve been waiting for.#GodofWar PART II

Coming exclusively to PS5. Today at 21pm Pacific Time, A special interview with @corybarlog + Teaser trailer reveal.

Watch tonight at PlayStation Blog: https://t.co/MULyE6r0cj pic.twitter.com/aWpQjMCobS — Santa Monica Studio is Fishing (@BT_BlackThunder) April 1, 2020

Azur Lane Visual Novel

Die Azur Lane Entwickler haben eine Visual Novel angekündigt, in der Baltimore im Fokus steht. Die Entwickler sind sogar noch weiter gegangen und haben eine solche tatsächlich am Start und ein 15-minütiges Video veröffentlicht. Leider nur auf Japanisch. Eigentlich viel zu schade, um es in einer Schublade verschwinden zu lassen.

Crysis – Die Ankündigung, die keine ist

Einige Fans von Crysis waren heute in heller Aufregung. Die offizielle Website erstrahlt im neuen Glanz und auf den Social-Media-Kanälen wurde das Profilbild entsprechend angepasst. Malte sich so mancher schon ein Crysis 4 oder ein Remake des Erstlings aus, löst der Quelltext der Website auf: „content=“Crysis, FPS, Crytek, Video game, April Fool, launch“>“

Don’t Starve Together – “A 1st For Everything

Klei Entertainment hat ein kurzes Video zu Wes aus Don’t Starve Together veröffentlicht und streut damit ein wenig Salz in die Wunden der Fans.

Armello Crossing

Der Armello Nachfolger hört auf den Namen Armello Crossing. Die zentralen Spielelemente? Hamstern, Sammeln und Crafting. Zelebriert wird die Ankündigung mit einem süßen Artwork.

We are proud and excited to announce our BRAND NEW GAME, Armello Crossing! Join your favourite heroes and embark on a slightly more wholesome journey of foraging, crafting and collecting! Coming soon to a very real store near you! pic.twitter.com/hlrWKSHkPE — Armello (@ArmelloGame) April 1, 2020

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Guild Wars 2