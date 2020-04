My Time at Portia: Pathea verspricht News in Kürze

In der Spielebranche sind Aprilscherze längst eine liebgewonnene Tradition. In diesem Jahr haben viele Entwickler aufgrund der aktuellen globalen Situation darauf verzichtet. Entwickler Pathea Games gehört zu jenen Firmen, die auch in diesen schweren Zeiten das Lachen nicht vergessen möchten und kündigte einen geistigen My Time at Portia Nachfolger an: My Time in Duvos. Die Ankündigung ist der diesjährige Aprilscherz.

Einen Grund zur Freude gibt es dennoch für die My Time at Portia Fans. In den Kommentaren zum Aprilscherz Tweet haben die Entwickler auf einige Antworten der Fans reagiert, die sich gern tatsächliche Neuigkeiten wünschen. Dort heißt es zum Beispiel: „Keep tuned, we have some very exciting #news to share soon…” Übersetzt heißt dies, die Fans sollen sich bereit machen, man hat schon bald aufregenden Neuigkeiten zu teilen. Details nennt Pathea Games nicht. Denkbar ist aber ein schon vor langer Zeit erwähnter DLC, der die Spielwelt erweitern soll. Ob wir diesen endlich in diesem Jahr bekommen?

Quelle: Pathea Games

Bildquelle: Pathea Games