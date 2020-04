Forza Horizon 4 Festival Spielliste KW 14 2020 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Wer an dem Community-Projekt bezüglich kreativer Inhalte teilnehmen möchte, muss mir die dafür die nötigen Daten via Kommentar (bitte hier: https://totallygamergirl.com/2020/03/22/forza-horizon-4-community-inhalte/ ) oder Mail an christine@totallygamergirl.com und mit Betreff „Forza Community“ zusenden. Wahlweise GamerTag, nur die Freigabecodes eurer Inhalte oder beides. Ihr entscheidet, ich stelle lediglich zur Verfügung.

Bisher hat mich leider trotz vieler interessierter Spieler nichts erreicht, weshalb auch keine Umsetzung möglich ist. Sollte dies so bleiben, betrachte ich die Sache als erledigt.