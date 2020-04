Genshin Impact: Fischl Glanz der Nacht Gameplay Trailer

Entwickler miHoYo hat einen neuen Genshin Impcat Trailer veröffentlicht. Das Video zeigt Gameplay des spielbaren Charakters Fischl. Sie nennt sich selbst „Prinzessin der Verurteilung“ und reist mit einem Nachtraben, der den Namen Oz trägt.

Fischl dient in der Abenteurer Gilde als Ermittlerin und kann dabei auf ihre einzigartigen Fähigkeiten zurückgreifen. Dank ihrer harten Arbeit ist sie ein aufsteigender Stern in der Gilde. Trotz ihres exzentrischen Charakters hat sie sich in der Gilde Anerkennung erarbeitet.

Genshin Impact Fischl Gameplay

Fischl Cinematic Trailer

Genshin Impact Opening Cutscene

Quelle: miHoYo

Bildquelle: miHoYo