PlayStation Plus April 2020 Spiele stehen fest

Sony hat die PlayStation Plus Spiele für den April bekannt gegeben. In Uncharted 4: A Thief’s End dürft ihr mit Nathan Drake auf Abenteuerreise gehen. Der ehemalige Schatzsucher kehrt in die Welt der Diebe zurück und befasst sich mit einer Verschwörung rund um einen Piratenschatz. Seine Reise führt ihn dabei um die Welt. Seine Rückkehr ist allerdings nicht freiwillig erfolgt. Die Rettung seiner Liebsten hat ihn zu diesem Schritt getrieben.

In DIRT Rally 2.0 sind eure Nerven hinterm Lenkrad und auf der Rallystrecke gefragt. Auch hier geht es für euch um die Welt. Auf einer Reihe von Strecken gilt es, fahrerisches Können zu beweisen. Im Offroad-Rennsport begebt ihr euch auf die Jagd nach Bestzeiten.

Die PlayStation Plus April 2020 Spiele stehen ab dem 07. April zur Verfügung und können bis zum 04. Mai kostenlos heruntergeladen werden, wenn ihr eine PlayStation Plus Mitgliedschaft habt.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony, Naughty Dog