Final Fantasy VII Remake Final Trailer

Square Enix hat einen neuen Final Fantasy VII Remake Trailer veröffentlicht. Das Video trägt den Namen „Final Trailer“ und kann von euch wie gewohnt unter dieser Meldung angeschaut werden.

Das Rollenspiel Final Fantasy VII Remake erscheint am 10. April 2020. Die Retail-Version haben viele Händler aufgrund der aktuellen Situation schon jetzt verkauft oder verschickt. In vielen Ländern gelten Ausgangsbeschränkungen. Läden die Videospiele verkaufen sind teilweise geschlossen, was die Logistik vor Probleme stellt. Daher haben diverse Händler das Street Date gebrochen. Inzwischen hat Square Enix selbst entschieden, die Einzelhandelsversion früher auszuliefern. Für die digitale Version gilt dies nicht. Diese erscheint nach wie vor am 10. April.

Quelle: Square Enix

Bildquelle: Square Enix