#Platinum4: Bonus Stage in Kürze

Vor einigen Wochen startete Platinum Games mit der Aktion #Platinum4 in eine Reihe von Ankündigungen. Die vierte dieser Ankündigungen war allerdings ein Aprilscherz, der die Fans ratlos zurückließ. Nun löst Platinum Games auf. Die Aktion ist noch nicht vorüber und in Kürze erwartet uns eine weitere Ankündigung. Wann genau, steht derzeit noch in den Sternen.

#5 wird als Bonus Stage bezeichnet. Hinter den ersten Ankündigungen verbargen sich The Wonderful 101: Remastered (#1), Project G.G. A GO-GO (#2), PlatinumGames Tokyo (#3) und der Aprilscherz.

Die #Platinum4 Website findet ihr hier. Dort könnt ihr euch alle bisherigen Ankündigungen ansehen.

Quelle: Platinum Games

Bildquelle: Platinum Games