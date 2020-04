Nach diversen Neuauflagen gibt es diese Woche einen brandneuen Weekly #Forzathon. Der Name ist für euch eventuell trotzdem Vertraut. „Rennkunst und Krempel“ ist auch der Name eines Erfolgs im Spiel. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 15 – Rennkunst und Krempel habe ich mir den aktuellen Weekly näher angeschaut.

Verzeichnis

Die Kapitel können nur in der Reihenfolge, die unten angegeben ist, erledigt werden. Eine Kombination verschiedener Aufgaben ist nicht möglich. Ihr könnt die Aufgaben – sofern möglich – auch in den DLC-Regionen erledigen. Bei spezifischen Vorgaben bezüglich Rennen oder PR-Stunts entfällt diese Möglichkeit.

Kapitel 1 – Ganz famos

In dieser Woche sollt ihr einen Wagen der Gruppe „Rennwagen-Oldtimer“ fahren. Ich habe mich für den 1934 Alfa Romeo P3 entschieden. Alle Fahrzeuge die ihr bei der Automesse kaufen könnt schlagen mit satten 10.000.000 Credits zu buche. Der Alfa Romeo wird mit dem Kauf von Edinburgh Castle freigeschaltet.

Kapitel 2 – Prima Show

Habt ihr ein Fahrzeug, sind 2 Angeber-Fähigkeiten gefragt. Die funktionieren ausschließlich in Rennen, da es sich um eine Kombination der beiden Fähigkeiten Drift und Überholen handelt. Ihr müsst beim Überholen driftend an einem Gegner vorbeiziehen. Hier ist etwas Fingerspitzengefühl gefragt, da ihr das andere Fahrzeug nicht berühren dürft. Dies würde Überholen verhindern. Ist der Abstand zu groß, gibt es Überholen ebenfalls nicht, weshalb ihr euch um ein gutes Tuning (egal ob selbsterstellt oder geladen) kümmern solltet. Es hilft hier ungemein, den Wagen im Griff zu haben.

Driftet und überholt in Kurven und setzt nicht zu früh an. Erst wenn ihr nah am Gegner seid, sonst geht euch mit Pech die Puste aus. Idealerweise driftet ihr in Kurven innen am Gegner vorbei, manchmal ergeben sich aber auch geeignete andere Situationen.

Ist das Fahrerfeld nach einer Angeber-Fähigkeit nicht mehr geeignet, könnt ihr das Rennen neustarten oder großzügig zurückspulen, wenn ihr nicht direkt bei Rennstart überholt habt. Zu Rennbeginn ist Rückspulen nicht möglich.

Fällt euch die Aufgabe schwer, könnt ihr auch meine für Triple Pass gebastelte Kurzstrecke „585 436 887“ verwenden. Da die Gegner hier leicht neben der Straße fahren, habt ihr leichtes Spiel. Ihr müsst nur darauf achten, nah genug zu überholen. Haltet euch relativ weit rechts dafür aber vermeidet den Sand, der euch ausbremst.

Kapitel 3 – Den Mutigen gehört die Welt

Habt ihr Angeber geschafft, gilt es 12 Sterne bei Blitzern zu holen. Hier ist der Blitzer egal und es genügt, sich für einen zu entscheiden. Den könnt ihr immer wieder erledigen, bis die Sterne gesammelt sind. Auch ist es nicht nötig, pro Versuch mehr als einen Stern zu holen. Mehr sparen natürlich Zeit. Ein einfacher Blitzer ist zum Beispiel „Astmor“ oder „Hythe House“. Als Orientierung hilft ein Blick auf die Karte. Je größer eure Differenz zwischen Bestzeit und 3 Sterne-Vorgabe, desto geeigneter ist meist auch der Blitzer. Habt ihr wo nur knapp die 3 Sterne geholt, ist dies in der Regel kein guter Kandidat für eine solche Aufgabe.

Kapitel 4 – Lorbeerkranz

Zum Abschluss geht es zurück in Rennen. Gefragt sind 3 Siege bei Rennen der Straßen-Rennserie. Die erkennt ihr am hellblauen Symbol. Habt ihr es eilig, könnt ihr eine kurze Strecke wählen, wie „391 231 152“. Ansonsten bieten sich für Eilige kurze Rundstreckenrennen und eine eigene Blaupause über eine Runde oder kurze Sprintrennen an.

