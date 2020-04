Aktuell gibt es in Forza Horizon 4 weit mehr als 600 Fahrzeuge. Für das neue Feature Horizon-Promo müsst ihr die alle fotografieren. Ihr habt es satt, euch dafür durch Menüs zu klicken, oder möchtet einfach eure Sammlung katalogisieren? Meine neu Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge könnt ihr als Alternative verwenden. Damit ihr euch diese personalisieren könnt, findet ihr hinten ein Feld mit Anmerkungen. Die zweite Spalte ermöglicht es euch abzuhaken, was ihr schon habt. Sei es in eurem Fuhrpark oder bei Horizon-Promo.

Die Liste könnt ihr entweder digital verwenden oder ihr druckt sie euch aus. In digitaler Form könnt ihr sie zum Beispiel auf einem mobilen Endgerät zu euch holen, wenn ihr gerade im Spiel unterwegs seid und seht die Fahrzeuge so auf zwei Bildschirmen. Dies vermeidet zum Beispiel bei Aufnahmen für Horizon-Promo erst in die Promo Übersicht zu gehen und dann aus dem Kopf heraus in euren Autos die passenden Wagen zu finden. Was ihr damit tut, ist letztlich euch überlassen.

Vielleicht möchtet ihr einfach katalogisieren, was ihr besitzt, weil ihr neu im Spiel seid und erst mit eurer Sammlung begonnen habt.

Forza Horizon 4 Liste aller Fahrzeuge

Fahrzeugliste

Das Dokument hat 79,4 kb.

Stand: 10. April 2020, 15:47 Uhr

Ganz schön viele Fahrzeuge, oder? Insgesamt 16 Seiten umfasst die Liste. 685 Autos bietet Forza Horizon 4 derzeit. Die Liste wird aktualisiert und in neuer Version zur Verfügung gestellt, wenn sich der Fuhrpark im Spiel ändert.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4