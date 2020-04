Pokémon Schwert und Schild: Kleine Pokémon erobern Dyna-Raids

In Pokémon Schwert und Schild erwarten euch in den nächsten Tagen in der Naturzone jede Menge kleine Pokémon. Ihr begegnet dort mit höherer Wahrscheinlichkeit Ditto, Pichu, Pii, Togepi, Rabauz, Isso, Knospi, Mobai, Pantimimi, Mampfaxo, Riolu, Mantirps und Toxel. Als Belohnung winken außerdem Items wie Fatumknoten und Ewigstein.

Bevor ihr diesen Taschenmonstern in den Pokémon Schwert und Schild Dyna-Raids begegnen könnt, müsst ihr im Spiel zunächst im Menü Neuigkeiten aus der Naturzone empfangen. Dafür ist eine Verbindung zum Internet nötig.

Das aktuelle Dyna-Raids Event läuft bis zum 15. April 2020 um 23:59 Uhr UTC.

Quelle: Offizielle Pokémon Website

Bildquelle: Nintendo, The Pokémon Company