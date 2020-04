Dead or Alive 6: Trailer zeigt die letzten DLC-Kostüme

Koei Tecmo hat neue Dead or Alive 6 Kostüme veröffentlicht. Seit heute sind die Revival Schuluniformen und die Revival High Society Kostüme verfügbar. Jedes Set umfasst 18 Kostüme. Die neuen Kostüme sind die finalen DLCs des Spiels. Der Onlinemodus wird euch jedoch auch künftig zur Verfügung stehen.

Möchtet ihr euch die neuen Dead or Alive 6 Kostüme holen, müsst ihr diese kaufen, da sie zu keinem Season Pass des Spiels gehören. Da es sich um sogenannte Revival Kostüme handelt, sind diese nicht neu, sondern eine Neuauflage aus einem älteren Serienableger.

Passend zu den neuen Inhalten hat Koei Tecmo einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Kleidungsstücke zeigt. Ihr könnt euch zudem hier die Kostüme einzeln auf Screenshots ansehen.

Mit den DLCs erschien auch Update 4.14. Die Patchnotes findet ihr unten.

Dead or Alive 6 Update 4.14 Patchnotes

– Added new costumes: [Revival] High Society Costumes. (18 costumes)

– Added new costumes: [Revival] School Uniforms. (18 costumes)

– Added special VO to Hi Counter Holds for Mila, Rig, Diego, NiCO, Raidou, and Kula.

– Adjusted game balance.

– Corrected various bugs and issues.

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo