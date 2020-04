Sony kündigt „Play At Home“-Initiative an

Sony Interactive Entertainment hat eine „Play At Home“- Initiative angekündigt, mit der das Unternehmen einen Beitrag in der aktuellen COVID-19-Pandemie leisten möchte. Die Initiative umfasst zwei Komponenten. Mit kostenlosen Spielen soll der PlayStation-Community das Zuhausebleiben versüßt werden. Ein Fond unterstützt Entwickler.

Sony stellt dafür in Deutschland die Spiele Knack 2 und Journey kostenlos zur Verfügung. In Österreich und der Schweiz gibt es anstelle von Knack 2 das Spiel Uncharted: The Nathan Drake Collection. Verfügbar sind die kostenlosen Spiele ab dem 16. April. Bis zum 06. Mai habt ihr dann die Gelegenheit, euch die Games kostenlos herunterzuladen. Holt ihr euch während des Zeitraums die Spiele, gehören sie euch.

Entwickler wird Sony ebenfalls mit der Initiative unterstützen. 10 Millionen Dollar sollen unabhängige Entwicklerstudios unterstützen, die durch die Pandemie mit finanziellen Engpässen zu kämpfen haben. In Kürze möchte Sony mehr Details zum Fond bekannt geben.

Quelle: Sony Pressemitteilung

Bildquelle: Sony